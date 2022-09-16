شاحنة كهربائية بالكامل للمدن

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طرحت شركة فولتا السويدية الناشئة شاحنة تعمل بالبطارية للعمل داخل المدن. شاحنة غير اعتيادية وقبل كل شيء آمنة للسائق والمحيط الذي يتحرك فيه.
هدد الرئيس الروسي بشن مزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا وذلك بعد يوم من اتهامه للقوات الأوكرانية بتنفيذ تفجير ألحق أضراراً بجسر مهم يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. القصف الروسي قوبل بتنديد أمريكي ودولي شديد.
الآن بدأت "حقبة جديدة من الدفاع الجوي"، يقول وزير الدفاع الأوكراني مبتهجا بوصول أول منظومة دفاع ألمانية من طراز "Iris-T-SLM" قبل موعدها. منظومة، يمكن استخدامها للدفاع عن مدن بأكملها، لكن ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه؟
تضخ السعودية استثمارات بالمليارات في العديد من دول العالم، سيما بعد تحقيق مكاسب كبيرة جراء زيادة أسعار النفط. وقد أثار ذلك تساؤلات ومخاوف من أن هذه الأموال الطائلة ترمي لتحقيق أهداف سياسية. فما الحقيقة؟
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
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