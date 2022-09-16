شاحنة كهربائية بالكامل للمدن

"Iris-T-SLM"- ما هي مميزات نظام الدفاع الجوي الذي سلمته ألمانيا لأوكرانيا؟

الآن بدأت "حقبة جديدة من الدفاع الجوي"، يقول وزير الدفاع الأوكراني مبتهجا بوصول أول منظومة دفاع ألمانية من طراز "Iris-T-SLM" قبل موعدها. منظومة، يمكن استخدامها للدفاع عن مدن بأكملها، لكن ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه؟