 شاحنة كهربائية بالكامل للمدن | عالم السرعة | DW | 13.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

شاحنة كهربائية بالكامل للمدن

طرحت شركة فولتا السويدية الناشئة شاحنة تعمل بالبطارية للعمل داخل المدن. شاحنة غير اعتيادية وقبل كل شيء آمنة للسائق والمحيط الذي يتحرك فيه.

المزيد من المركز الإعلامي

Oleg Kotenko, the Commissioner for Issues of Missing Persons under Special Circumstances looks at the unidentified graves of civilians and Ukrainian soldiers in the recently retaken area of Izium, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022 who had been killed by Russian forces near the beginning of the war. A mass grave of Ukrainian soldiers and unknown buried civilians was found in the forest of recently recaptured city of Izium. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

تقدم القوات الأوكرانية.. انتصار مؤقت أم بداية تقهقر روسيا؟ 16.09.2022

عشرات الشاحنات تغلق الطرق الرئيسية في بيروت ومدن لبنانية أخرى احتجاجاً على ارتفاع اسعار المحروقات

سائقو الشاحنات يغلقون طرقاً رئيسية في بيروت ومدن لبنانية أخرى احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية 13.01.2022

روسيا تشن هجوما على مصنع آزوفستال في ماريوبول

آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين 03.05.2022

يعزف جابر على آلة ابتكرها بنفسه، ويسعى مع فرقته من خلال موسيقاهم إلى محاربة التهميش الذي تعاني منه بعض القوميات.

فرقة سودانية تعزف لتمكين المجموعات العرقية المهمشة 06.06.2022

المزيد عالم السرعة

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - تطور في قطاع السيارات الكهربائية 13.10.2022

REV History of EVs

نمو في سوق السيارات الكهربائية 13.10.2022

REV Explain How to…energy

كيف يمكن زيادة مدى البطارية؟ 13.10.2022

REV Baidu

سيارة ذاتية القيادة في الصين 13.10.2022

اقرأ أيضا

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 30: U.S. President Joe Biden delivers remarks on the federal government's response to Hurricane Ian in the Roosevelt Room at the White House on September 30, 2022 in Washington, DC. The hurricane made landfall at Cayo Costa, Florida, on Wednesday as a Category 4 storm and caused 18 confirmed deaths in Florida so far. Biden concluded his remarks by addressing Russian President Vladimir Putin, saying, the recent referendum in eastern Ukraine was a sham and Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. . . . the U.S. is prepared to defend every single inch of NATO territory. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

بايدن يندد بالهجمات على مدن أوكرانيا وبوتين يهدد بشن المزيد 10.10.2022

هدد الرئيس الروسي بشن مزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا وذلك بعد يوم من اتهامه للقوات الأوكرانية بتنفيذ تفجير ألحق أضراراً بجسر مهم يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. القصف الروسي قوبل بتنديد أمريكي ودولي شديد.

23/06/2022 Das IRIS-T SLM ist auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA auf dem Rollfeld Schönefeld zu sehen. IRIS-T SLM (englisch IRIS-T Surface Launched Medium Range) ist ein vom deutschen Unternehmen Diehl Defence entwickeltes Luftverteidigungssystem. Laut Beschreibung des Herstellers eignet sich der verwendete Flugkörper IRIS-T SL zur 360°-Rundumverteidigung gegen Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen.

"Iris-T-SLM"- ما هي مميزات نظام الدفاع الجوي الذي سلمته ألمانيا لأوكرانيا؟ 12.10.2022

الآن بدأت "حقبة جديدة من الدفاع الجوي"، يقول وزير الدفاع الأوكراني مبتهجا بوصول أول منظومة دفاع ألمانية من طراز "Iris-T-SLM" قبل موعدها. منظومة، يمكن استخدامها للدفاع عن مدن بأكملها، لكن ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه؟

This picture taken on December 11, 2019, shows an oil tanker at the port of Ras al-Khair, about 185 kilometres north of Dammam in Saudi Arabia's eastern province overlooking the Gulf. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

استثمارات سعودية خارجية بالمليارات.. أهداف سياسية أم ربحية؟ 03.10.2022

تضخ السعودية استثمارات بالمليارات في العديد من دول العالم، سيما بعد تحقيق مكاسب كبيرة جراء زيادة أسعار النفط. وقد أثار ذلك تساؤلات ومخاوف من أن هذه الأموال الطائلة ترمي لتحقيق أهداف سياسية. فما الحقيقة؟

epa10209641 Spanish army air defence systems NASAMS simulates the defence during Ramstein Alloy exercise in Lielvarde Air Base, Latvia, 27 September 2022. NATO said Hungary, Germany, Czech Republic, Italy, Turkey, the United Kingdom, Estonia, Latvia and Lithuania, as well as partner Finland, will conduct the two-day third Ramstein Alloy exercise in 2022. During the exercise participating air forces flew quick reaction alert drills including Communication Loss, Slow Mover Intercept, Dissimilar Air Combat Training, Combat Search and Rescue, Close Air Support and Air-to-Air Refuelling scenarios. One special focus was on the integration of a Spanish Ground Based Air Defense Task Force into the activities. Spanish NASAMS air defence systems simulated the defence of Lielvarde Air Base against aerial attack. EPA-EFE/TOMS KALNINS

أوكرانيا- الناتو يحذر موسكو واكتشاف عشرات الجثث لمدنيين في دونيتسك 11.10.2022

حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.