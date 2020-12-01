شاحنة تدهس مارة شرقي ألمانيا والشرطة تحقق في الدوافع

دهست شاحنة أما وطفلتيها في المسار المخصص للمشي والدراجات الهوائية في أحد الطرق بمدينة لوكاو في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول) أن حادثة الدهس أسفرت عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 41 عاما. وحسب الشرطة فإن السيدة أصيبت بجراح بالغة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. كما أسفر الحادث كذلك عن إصابة طفلتيها (عام وثلاثة عشر عاما) بجراح بين متوسط وخطيرة.

ولاحقت الشرطة سائق الشاحنة (22 عاما) الذي واصل سيره بعد الحادث، واعتقلته في وقت لاحق بعد أن اصطدم بشجرة في غابة قرب المقطع المقطع B 87. وتحقق الشرطة حاليا في دوافع الجريمة.

وبحسب موقع IR Online الألماني فإن نتيجة فحص شرب الكحول للسائق أظهرت أنها سلبية ـ بمعنى أن السائق لم يكن مخمورا وقت الحادثة. كما أن فحص الدم أثبت عدم وجود مخدرات أو مواد منشطة.

ع.أ.ج/ أ ح ( د ب ا)