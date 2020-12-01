 شاحنة تدهس مارة شرقي ألمانيا والشرطة تحقق في الدوافع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.12.2020

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شاحنة تدهس مارة شرقي ألمانيا والشرطة تحقق في الدوافع

داهمت شاحنة عددا من الأشخاص في المسار المخصص للدراجات في أحد الطرق بمدينة لوكاو شرقي ألمانيا. الشرطة الألمانية، التي ألقت القبض على السائق، باشرت على الفور في التحقيق في دوافع الحادث معلنة عن مقتل سيدة.

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

دهست شاحنة أما وطفلتيها في المسار المخصص للمشي والدراجات الهوائية في أحد الطرق بمدينة لوكاو في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

مختارات

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غرب ألمانيا يوم السبت. والتحقيقات لا تؤشر إلى"خلفية إسلامية لمنفذ الهجوم" الذي يعاني إضطرابات نفسية.

تتكشف تباعا معلومات عن عملية الدهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية، لكن الغموض ما يزال يلف دوافع العملية التي أقدم منفذها على الانتحار.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول) أن حادثة الدهس أسفرت عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 41 عاما. وحسب الشرطة فإن السيدة أصيبت بجراح بالغة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. كما أسفر الحادث كذلك عن إصابة طفلتيها (عام وثلاثة عشر عاما) بجراح بين متوسط وخطيرة.

ولاحقت الشرطة سائق الشاحنة (22 عاما) الذي واصل سيره بعد الحادث، واعتقلته في وقت لاحق بعد أن اصطدم بشجرة في غابة قرب المقطع المقطع B 87. وتحقق الشرطة حاليا في دوافع الجريمة.

وبحسب موقع IR Online الألماني فإن نتيجة فحص شرب الكحول للسائق أظهرت أنها سلبية ـ بمعنى أن السائق لم يكن مخمورا وقت الحادثة. كما أن فحص الدم أثبت عدم وجود مخدرات أو مواد منشطة.

ع.أ.ج/ أ ح ( د ب ا)

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أربعة قتلى على الأقل في حادثة دهس بالشاحنة في مونستر الألمانية

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