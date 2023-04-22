 "شات جي بي تي".. أوروبا وتحدي تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"شات جي بي تي".. أوروبا وتحدي تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي!

في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.

استخدمت بريطانيا الروبوتات فى دور رعاية المسنين

استخدمت بريطانيا الروبوتات فى دور رعاية المسنين

مؤخرا اتخذت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية قرارا كان الأول من نوعه في دولة غربية تمثل في حظر روبوت المحادثة "شات جي بي تي" إذ عزت ذلك إلى عدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية فضلا عن غياب وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

مختارات

ويرى مراقبون أن السلطات الإيطالية كانت أقل اهتماما باستخدام  الذكاء الاصطناعي  عن اهتمامها بانتهاكات تشريعات حماية البيانات.

وبعد الحظر، قامت الهيئة الإيطالية بإبلاغ شركة "اوبن ايه آي" التي ابتكرت "شات جي بي تي" بأنه سيتعين عليها أن تكون أكثر شفافية مع مستخدميها حول كيفية معالجة بياناتهم فضلا عن ضرورة الحصول على إذن من المستخدمين في حالة ما رغبت الشركة في استخدام بياناتهم لتطوير التقنية فضلا عن ضرورة وجود قواعد للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وشددت الهيئة على أنه في حالة استيفاء الشركة هذه الشروط بحلول الثلاثين من أبريل / نيسان الجاري، فإنه يمكن رفع الحظر عن "شات جي بي تي".

ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم شركة "اوبن ايه آي" قوله إنه "سعيد" لأن الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية تدرس إعادة النظر في قرارها وأنها تتطلع إلى العمل مع الشركة لإتاحة التطبيق "لعملائنا في إيطاليا مرة أخرى قريبا".

ليس فقط مخاوف إيطالية

ولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي  التي أعربت عن مخاوفها حيال "شات جي بي تي" إذ انضمت إليها إسبانيا وفرنسا.

يشار إلى أنه حتى الوقت الراهن، لا يوجد قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل السيارات ذاتية القيادة أو التكنولوجيا الطبية أو أنظمة المراقبة إذ ما زال البرلمان الأوروبي يناقش تشريع اقترحته المفوضية الأوروبية قبل عامين.

أصبحت إيطاليا أول دولة غربية تحظر برنامج شات جي بي تي

أصبحت إيطاليا أول دولة غربية تحظر برنامج "شات جي بي تي"

وعندما تتم الموافقة على التشريع، ستكون الخطوة التالية موافقة أعضاء التكتل الأوروبي فيما يُرجح أن يكون ذلك مطلع عام 2025 لتمهيد الطريق أمام دخول التشريع حيز التنفيذ.

وفي أمر قد يمثل خيبة أمل للأصوات الداعية إلى تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، قال السياسي الألماني والنائب في البرلمان الأوروبي أكسل فوس الذي يعد أحد المشروعين الذين قاموا بصياغة التشريع، إنه طرأ الكثير من التقدم على الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين.

ومن المرجح أن تتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي "بسرعة كبيرة" خلال العامين المقبلين ما يعني أن بعض بنود التشريع لن تكون مناسبة عندما يدخل التشريع حيز التنفيذ.

بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان "شات جي.بي.تي"  وغيره من تطبيقات روبوتات الدردشة سوف تكون ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي التي ستصنف أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وفقا لمستوى المخاطر بداية من عالية ومنخفضة المخاطر إلى غير المقبولة فيما سيكون على عاتق الحكومات والشركات التي تستخدم هذه الأدوات، التزامات مختلفة اعتمادا على مستوى المخاطر.

وبموجب التشريع، فإن البرامج التي سيتم تصنيفها "عالية المخاطر" أو "ذات مخاطر محدودة" سوف تخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق بتوثيق الخوارزميات والشفافية والكشف عن استخدام البيانات. في المقابل سيتم حظر التطبيقات التي تسجل وتقيم السلوك الاجتماعي للأشخاص للتنبؤ بإجراءات معينة.

وفي سياق متصل، مازال النقاش مستمرا تحت قبة البرلمان الأوروبي حيال نطاق السماح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بتسجيل أو محاكاة المشاعر فضلا عن تحديد مستويات الخطر.

وفي تعليقه، قال فوس "نحتاج أن نكون أكثر تفاؤلا حيال التعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر نظرا لسببين الأول الحفاظ على التنافسية والثاني بسبب تأخرنا في هذا المجال، لكن ما يحدث في البرلمان الأوروبي هو أن معظم المشرعين يحاولون استبعاد كل شئ بسبب هاجس الخوف."

وأضاف أن مفوضي حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي يريدون مراقبة الذكاء الاصطناعي من قبل هيئة مستقلة، لذا من المنطقي تعديل تشريعات حماية البيانات الحالية.

التوازن بين حماية البيانات والاعتبارات الاقتصادية

وفي ضوء ذلك، تحاول  المفوضية الأوروبية  وكذلك البرلمان الأوروبي تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وفرض قواعد تنظيمية من جهة وتعزيز تطوير الاقتصاد الرقمي والأبحاث من جهة أخرى.

حذر فوس من خطورة قيام الاتحاد الأوروبي بتعقيد عمل شركات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير

حذر فوس من خطورة قيام الاتحاد الأوروبي بتعقيد عمل شركات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير

وفي هذا السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون إن الذكاء الاصطناعي يوفر "إمكانات هائلة" لتعزيز الاقتصاد الرقمي والرقمنة.

وأضاف بريتون أنه قبل عامين عندما جرى طرح تشريع الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، شدد مسؤولو التكتل على أن الاتحاد لا يرغب في عرقلة عمل مطوري الذكاء الاصطناعي بل يسعى إلى إقناعهم بالاستقرار في أوروبا.

وحذر من أنه لا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على شركات أجنبية في هذا المجال إذ يتعين تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع DW، قال مارك براكيل، الخبير في معهد Future of Life غير الربحي ومقره الولايات المتحدة، إنه يجب أن تخضع الشركات للمساءلة من قبل الهيئات المنظمة، مشددا على ضرورة عدم الاقتصار على تطبيق مستويات المخاطر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واقترح أن يقوم مطورو هذه البرامج بمراقبة مخاطر كل تطبيق على حدة، مؤكدا أنه في بعض الأحيان لا تستطيع الشركات التنبؤ اليوم بما يمكن أن تفعله تطبيقات الذكاء الاصطناعي غدا.

وحذر فوس من أنه حالة قيام الاتحاد الأوروبي بتعقيد عمل شركات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، فإن "هذه الشركات سوف تذهب إلى أماكن أخرى وتطور خوارزمياتها وأنظمتها هناك وبعد ذلك سوف تعود إلى أوروبا وسنكون دول مستهلكة".

قامت شركة بايدو الصينية بتطوير روبوت محادثة مدعوما بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم إرني بوت

قامت شركة بايدو الصينية بتطوير روبوت محادثة مدعوما بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم " إرني بوت"

ومن اللافت أن تطبيق "شات جي.بي.تي" الذي يعد  محل نقاش داخل أوروبا  وأثار ضجة داخل التكتل، جرى تطويره في الولايات المتحدة بهدف الاستخدام العالمي.

وقد تواجه شركة "اوبن ايه آي" منافسة شديدة من شركات أمريكية مثل غوغل وتويتر وأيضا شركات صينية خاصة بعد أن قامت شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا بتطوير روبوت محادثة مدعوما بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم " إرني بوت".

بيد أنه في المقابل، لم تقدم أي شركة أوروبية على تطوير أي روبوت محادثة تنافس به الشركات الأمريكية والصينية.

----

بيرند ريغيرت / م. ع

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


مواضيع ذات صلة

epa03148306 German Formula One driver Michael Schumacher of Mercedes AMG gets ready for the third practice session at the Albert Park circuit for the Australian Formula One Grand Prix in Melbourne, Australia, 17 March 2012. The Formula One Grand Prix of Australia will take place on 18 March 2012 EPA/DIEGO AZUBEL +++(c) dpa - Bildfunk+++

فضيحة بسبب "مقابلة" زائفة عبر الذكاء الاصطناعي مع شوماخر 22.04.2023

أقيلت رئيسة تحرير مجلة "دي أكتويل" الشعبية في ألمانيا بسبب مقابلة مزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق "للفورمولا 1" مايكل شوماخر.

March 13, 2023, India: In this photo illustration, an Open AI logo is seen displayed on a smartphone with a ChatGPT writing in the background. (Credit Image: © Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Press Wire

واشنطن تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي 12.04.2023

أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، وذلك وسط مخاوف مما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

Ein Besucher steht im Kunstmuseum Stuttgart in der Ausstellung mit dem Titel: «SHIFT. KI und eine zukünftige Gemeinschaft» an einem Kunstwerk mit dem Titel: «Probably Chelsea» aus dem Jahr 2017 von Heather Dewey-Hagborg. Gezeigt werden 3D-Drucke von Gesichtern die von einer Software generiert wurden. (zu dpa: «Künstliche Intelligenz in der Kunst - Chance oder Bedrohung?») +++ dpa-Bildfunk +++

قصائد ولوحات بالذكاء الاصطناعي.. خطر داهم على الإبداع الإنساني؟ 09.04.2023

بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.