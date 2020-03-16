 شاب مصري يحقق حلم ألماني توفي بكورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.04.2020

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منوعات

شاب مصري يحقق حلم ألماني توفي بكورونا

كان حلم الألماني "غونتر" أن يزور مدينة الأقصرالمصرية للتمتع بأثارها وحضارتها، إلا أن كورونا غيبه قبل تحقيق أمنيته. فماذا فعل شاب مصري عند سماعه للقصة؟

وادي الملوك في الأقصر

المرض حال بين غونتر وزيارته لمدينة الأقصر التي طالما تمنى رؤيتها لحبه لحضارتها

في ظل الأخبار السلبية اليومية عن أزمة كورونا، قد يشعر البعض بالإحباط من حال العالم. لكن بين كل حين وأخر تظهر قصة عن عمل إنساني خلال الأزمة تعيد بارقة الأمل من جديد.

مختارات

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل الى مصر قبل سبعة أيام. (08.03.2020)

أثارت مقاطع فيديو متداولة لمصريين عائدين من الخارج في مطار القاهرة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلزامهم بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، مما أدى إلى تدخل الرئيس المصري لحل الأزمة، نظرة على التفاصيل؟ (02.04.2020)

إحدى هذه القصص شهدتها مدينة الأقصر المصرية. وبدأ الأمر كما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عندما نشرت إبنة سائح ألماني توفى بسبب فيروس كورونا  أن المرض حال بين والدها وزيارته لمدينة الأقصر التي طالما تمنى رؤيتها لحبه لحضارتها ونيلها.

عندما رأى الشاب المصري محمد الزوايدي منشور الإبنة، قرر في لفتة إنسانية مؤثرة أن يحقق حلم "غونتر" بزيارة المدينة، حيث قام بوضع صورة الألماني ومن حولها الزهور والشموع في صندوق صغير ثم جعله يسير في النيل بالقرب من معبد الأقصر.

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ووفقاً لما نقلت "المصري اليوم"، كتب الزوايدي تحت الصورة:" عزيزي غونتر، لم تستطع تحقيق أمنيتك الاخيرة، ولكن نحاول أن نجعلك قريب من حلمك، وأنت الآن في الأقصر على النيل، أشعلنا لك شمعة، ونتمنى أن تكون سعيداً بهذا."

وعن ما دفعه لهذه اللفتة قال الزوايدي للصحيفة إن حبه للأقصر جعله يشعر بحب "غونتر" لها وأضاف: "هذه الفكرة وفى هذا التوقيت الذي يتابع فيه العالم أرقام الوفيات والمصابين عبر شاشات التلفاز دفعني إلى أن أتبنى هذه الفكرة البسيطة، والتى تعتبر قصة إنسانية للخروج من حالة الرعب والهلع التي سببتها كورونا في العالم".

وأكد الزوايدي على أن هذه الأفعال الإنسانية وسيلة لترويج السياحة و"التأكيد على وفاء المصريين للأجانب العاشقين لبلادنا".

يذكر أن القطاع السياحي يشهد توقف شبه كامل في العالم في محاولات الحكومات للسيطرة على انتشار جائحة كورونا، مما دفع بعض الحكومات إلى إقرار حزم مساعدات إقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة من الإنهيار.

س.ح/ ع.غ

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

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  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    استراحة لـ 3000 عاما

    وصل عدد التوابيت التي تم العثور عليها إلى 30 ، احتوت على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال تم دفنهم بالقرن العاشر قبل الميلاد في عهد الأسرة الـ 22 التي حكمت مصر القديمة.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    محاولات تعافي قطاع السياحة

    أعلنت مصر عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية المذهلة خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي تسعى خلاله الدولة جاهدة لاستعادة مكانتها السياحية من جديد. وعانى قطاع السياحة في مصر بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011 وما تلاها من أحداث شاب بعضها العنف.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    فك لغة النقوش

    تحمل التوابيت من الداخل والخارج العديد من النقوش والرسومات نظرا لـ "احتفاظ التوابيت بحالتها وما عليها من ألوان ونقوش كاملة"، على حد وصف علماء الآثار.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    كشف القرن!

    بالرغم من أن مدينة الأقصر الواقعة بجنوب مصر تعد بمثابة الكنز الدفين بالنسبة لعلماء المصريات، فإن العثور على شيء بنفس حجم ذلك الكشف الأثري بمدينة الموتى لجبانة العساسيف في البر الغربي للأقصر يعد أمرا نادر الحدوث، إذ أن ما سبق هذا الكشف الأثري الحديث كان العثور على مجموعة أخرى مخبئة من مومياوات الكهنة في عام 1891.

  • Ägypten Archäologie l Fundstücke von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    الاستعداد لاستقبال الزوار

    وتخضع التوابيت حاليا لعمليات ترميم مكثفة ستنتهى بنقل التوابيت إلى مقر المتحف المصري الكبير الواقع بجوار أهرامات الجيزة، والذي يفترض افتتاحه عام 2020. إعداد: داركو يانكفيتش/ د.ب


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