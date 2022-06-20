 شاب مصري متهم بسب وقذف ماركوس راشفورد.. فهل ينقذه محمد صلاح؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.06.2022

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منوعات

شاب مصري متهم بسب وقذف ماركوس راشفورد.. فهل ينقذه محمد صلاح؟

قصة غريبة جدا، بطلها طالب جامعي مصري والنجم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد. فالطالب يواجه حكما قد يصل للسجن إن ثبت عليه "سب وقذف" راشفورد لأدائه في إحدى المباريات. وهناك دعوات لمحمد صلاح بالتدخل وإنهاء القضية.

صورة من الأرشيف للنجم الانجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد (26/12/2019)

ماركوس راشفورد يتحول إلى المادة الأولى للإعلام الرياضي ورواد مواقع التواصل في مصر بسبب القضية التي رفعها ضد شاب مصري.

لم يكن يدور بخلد، محمد عصام، الطالب بالسنة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، والمقيم بمحافظة الشرقية، أنه سيكون مهددا بالسجن وغرامة كبيرة حينما يعلق على أداء سيء، من وجهة نظره، قدمه لاعبو مانشستر يونايتد، الفريق الذي يعشقه منذ الطفولة، نهاية شهر يناير/ كانون الأول 2021.

فبعدها بعام وبضعة أشهر وجد عصام نفسه في مواجهة جيش من المحامين عن ماركوس راشفورد، مهاجم مان يونايتد، الذي رفع فريقه القانوني شكاية للقضاء المصري ضد الطالب ذاكرا أنه قام على موقع إنستغرام وموقع فيسبوك بتوجيه "سب وقذف وألفاظ عنصرية واستعراض القوة والتلويح بها"، بحسب ما ورد في صور ضوئية لمذكرة محاميي راشفود في مقطع فيديو لموقع "القاهرة 24" الإخباري، نشر على موقع يوتيوب.

لكن الشاب محمد عصام ينفي بشدة أن يكون هو من كتب هذا الكلام.

وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية متداول على الإنترنت، يعود إلى آب/ أغسطس العام الماضي، فإن عصام متهم بنشر "منشورات تتضمن عبارات إساءة وتشهير" براشفورد على موقع فيسبوك.

واستغرق الأمر طويلا لفتح جلسات القضية بعد تحويلها من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية إلى المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى 7 يوليو/ تموز القادم.

استغراب من القضية وتهديد بمقاضاة راشفورد نفسه

ورغم أن المشكلة بدأت قبل نحو عام ونصف إلا أن كثيرين تفاجأوا بها، ولم يصدقوا أنها حقيقة، لدرجة أن سيد سلامة محامي الطالب المصري قال: "في البداية لم أصدق" أن يرفع اللاعب الإنجليزي قضية على الطالب المصري.

وفي لقاء له بالهاتف مع الإعلامية لميس الحديدي، قال سلامة إنه في فبراير/ شباط 2021، قدم أحد المحامين، وكيلا عن راشفورد، بلاغا ضد عصام لنيابة أبوحماد ولم تسفر تحريات النيابة عن شيء فتم حفظ التحقيق.

فتظلم محامو راشفورد لدى المحامي العام الأول بمصر، لكنه أيضا حفظ التحقيق، فتظلموا بعدها للنائب العام فحفظ هو أيضا التحقيق. ولم يتوقف المحامون فرفعوا جنحة مباشرة على عصام لدى محكمة أبوحماد التي قضت بعدم الاختصاص وتحويلها إلى المحاكم الاقتصادية، وهي المختصة بما يقع في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال سلامة.

مختارات

يُعرف ماركوس راشفورد بأهدافه المميزة مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب صنع الحدث في إنجلترا وعموم بريطانيا، بعد مبادرته الإنسانية. فماذا فعل؟

وفي حوار مع موقع "مصراوي" اليوم الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2022) قال سلامة إن التهم الموجهة إلى موكله كثيرة؛ منها "التنمر والتشهير وإساءة استعمال وسائل الاتصالات والتلويح بالعنف والعنصرية والسب والشتم".

لكن المحامي المصري متفائل بكسب القضية لصالح موكله فهو يرى "انعدام أدلة الثبوت في الاتهام" وأضاف لمصراوي "ما دام أنه ليس لدى اللاعب أدلة أكون مطمئنًا تمامًا".

وأوضح سلامة أن "الطالب لم يتنمر على راشفورد ولم يتم إثبات أنه مَن كتب المنشورات ... لأنه قد يكون تهكيرًا أو سرقة للحساب"، الخاص به، مشيرًا إلى أن "وسائل الإثبات في جرائم الإنترنت قاصرة وعاجزة..".

وأكد المحامي أنه من الضروري أن تتأكد قبل أن تتهم أحداً "لأنه يعتبر تشهيرًا وسنقيم دعوى تعويض مؤقت على راشفورد، لأنه من حق الطالب في الوقت الحالي..".

"لا أحد آخر سيحلها إلا صلاح"

وكان سيد سلامة، في حواره قبل يومين مع لميس الحديدي، قد قال إنه متأكد ومازال يكرر أن راشفورد نفسه لا يعرف شيئا عن القضية وأن هذه "مسألة تدعو للغرابة".

وردت الحديدي بأنه يجب على رامي (عباس) وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح أن يتدخل لدى راشفورد ويتكلم معه، ليرد سيد سلامة بأن "المفروض أن يتدخل محمد صلاح ويحل القصة".

لكن دعوة صلاح للتدخل والتي بدت كدعابة في كلام لميس الحديدي وسيد سلامة، ظهرت بمنتهى الجدية في كلام الإعلامي أحمد موسى، المقرب من السلطات المصرية، بقناة صدى البلد.

فقد وجه موسى "رسالة إلى نجمنا العالمي محمد صلاح" وقال: "أتمنى أن يقوم محمد صلاح بالاتصال مع راشفورد للتنازل عن القضية التي رفعها ضد الشاب المصري". و تابع موسى "أتوقع أن محمد صلاح لن يتأخر أبداً عن التواصل مع راشفورد وأن يثنيه عن هذه القضية..". وأكد موسى أن "تدخل صلاح سينهي هذا الأمر تماما وبشكل عاجل... لا أحد آخر سيحلها إلا صلاح".

وبعد كلام موسى رأى كثير من رواد السوشيال ميديا أن "صلاح سيتدخل ويحل المشكلة" وإن وضعوا الأمر في إطار فكاهي.

لكن كلام موسى يبدو أنه لم يرق أيضا لكثير من رواد موقع تويتر، فقد رأى بعضهم أن "الغلطان يتحاسب أيا كان". ورأى آخر أنه "ضروري يتوقع عليه عقوبة وقصته تسمع ، ويبقى عبرة .."

أما محمد صلاح، الذي يقضى إجازته حاليا في مصر، فلم يصدر عنه حتى كتابة هذا التقرير أي رد فعل على الدعوات الموجهة له بالتدخل. 

صلاح شرارة

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش