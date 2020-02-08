 شاب زعم أنه ″الرب″ رافضا الكشف عن هويته.. فدخل السجن! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.02.2020

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منوعات

شاب زعم أنه "الرب" رافضا الكشف عن هويته.. فدخل السجن!

أثناء رحلة القطار من ميونيخ إلى فيينا قامت مفتشة التذاكر بعملها المعتاد، فصادفها شاب لا يحمل تذكرة، وهذا ليس جديدا عليها، الجديد أن الشاب رفض شراء تذكرة، وعند ما حضرت الشرطة رفض الكشف عن هويته بحجة أنه "الرب"..

الشرطة كانت في انتظار الشاب عند أول محطة (صورة رمزية من الأرشيف)

الشرطة كانت في انتظار الشاب عند أول محطة (صورة رمزية من الأرشيف)

إنها قصة لاشك لن ينساها المشاركون فيها لفترة طويلة. فأثناء قيام المفتشة عن تذاكر القطار السريع بين مدينة ميونيخ الألمانية وفيينا النمساوية بسؤال المسافرين عن تذاكر السفر؛ لم يستطع شاب عمره 21 عاما إظهار تذكرته، كما رفض أن يشتري تذكرة من المفتشة في القطار، التي لم يبق أمامها سوى الاتصال بالشرطة الاتحادية، التي خضرت وأوقفته في محطة روزنهايم بمنطقة بافاريا العليا.

مختارات

أمام رجال الشرطة لم يتمتع الشاب المسافر بلا تذكرة بالحكمة لدى سؤاله عن هويته وأخذ يسب الموظفين بعبارات مسيئة ولم يخرج مستندات هويته إلا بعد ضغط من الشرطة، مشيرا إلى أنه "الرب" وأنه لا يجب عليه أن يفعل ما تطلبه منه الشرطة، وأن الشرطة لا يمكنها أن تقول له شيئا، بحسب ما نقلت مواقع ألمانية عديدة، مثل موقع صحيفة كولنر إكسبرس.

الشرطة قامت دورها بإحالة القضية المدعي العام، الذي طلب بإجراء محاكمة عاجلة لمدعي الربوبية في المحكمة الابتدائية بروزنهايم، والتي فرضت على الشاب غرامة مالية قدرها 1200 يورو، بسبب استخدامه القطار بدون تذكرة وإهانة الموظفين.

لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بالنسبة لهذا الذي ادعى أنه "الرب"، فلأنه لم يستطع دفع المبلغ المطلوب؛ عليه الآن أن يقضي 120 يوما في الحبس. وأفاد موقع "فاسربورغر شتيمى" الإخباري أن الشاب ينحدر من أذربيجان.

ص.ش/ع.ج.م

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    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    Ein Zugticket bitte

    ماذا تعلمت من الفيديو؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك باستخدام ملف الصور، حيث ستظهر لك العبارة وعليك تخمين ما يقابلها باللغة الألمانية، والإجابة ستكون في الصورة التالية. حظاً موفقاً!

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    تذكرة السفر

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    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    die Fahrkarte/das Ticket

    die Fahrkarten/die Tickets

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    عفواً، من أين أستطيع شراء تذكرة سفر؟

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? ‎

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    عفوا، أحتاجُ لتذكرة إلى برلين.

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin. ‎

  • D

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    عفوا، كم قيمة التذكرة إلى ميونخ؟

  • D

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? ‎

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    تذكرة خط واحد

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    einfache Fahrt

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    ذهاب وعودة

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    hin und zurück

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    من فضلك، أريد حجز مقعد.

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    .Ich möchte einen Sitzplatz reservieren bitte

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 22 | Galeriebild 8

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    المقصورة

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 22 | Galeriebild 8

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    das Abteil

    die Abteile

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    العربة الكبيرة

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    der Großraumwagen

    die Großraumwagen

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    للدرجة الأولى

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    für die erste Klasse

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    للدرجة الثانية

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    für die zweite Klasse

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    قرب النافذة

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    am Fenster

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    في الممر

  • default

    22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

    am Gang


 

مختارات

22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer

السفر بالقطار يتطلب شراء تذكرة قبل ذلك، ولكن هذا ليس سهلاً. هنا تجدون المفردات التي تساعدكم على ذلك. (08.09.2016)  

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