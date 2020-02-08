شاب زعم أنه "الرب" رافضا الكشف عن هويته.. فدخل السجن!

إنها قصة لاشك لن ينساها المشاركون فيها لفترة طويلة. فأثناء قيام المفتشة عن تذاكر القطار السريع بين مدينة ميونيخ الألمانية وفيينا النمساوية بسؤال المسافرين عن تذاكر السفر؛ لم يستطع شاب عمره 21 عاما إظهار تذكرته، كما رفض أن يشتري تذكرة من المفتشة في القطار، التي لم يبق أمامها سوى الاتصال بالشرطة الاتحادية، التي خضرت وأوقفته في محطة روزنهايم بمنطقة بافاريا العليا.
أمام رجال الشرطة لم يتمتع الشاب المسافر بلا تذكرة بالحكمة لدى سؤاله عن هويته وأخذ يسب الموظفين بعبارات مسيئة ولم يخرج مستندات هويته إلا بعد ضغط من الشرطة، مشيرا إلى أنه "الرب" وأنه لا يجب عليه أن يفعل ما تطلبه منه الشرطة، وأن الشرطة لا يمكنها أن تقول له شيئا، بحسب ما نقلت مواقع ألمانية عديدة، مثل موقع صحيفة كولنر إكسبرس.
الشرطة قامت دورها بإحالة القضية المدعي العام، الذي طلب بإجراء محاكمة عاجلة لمدعي الربوبية في المحكمة الابتدائية بروزنهايم، والتي فرضت على الشاب غرامة مالية قدرها 1200 يورو، بسبب استخدامه القطار بدون تذكرة وإهانة الموظفين.
لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بالنسبة لهذا الذي ادعى أنه "الرب"، فلأنه لم يستطع دفع المبلغ المطلوب؛ عليه الآن أن يقضي 120 يوما في الحبس. وأفاد موقع "فاسربورغر شتيمى" الإخباري أن الشاب ينحدر من أذربيجان.
ص.ش/ع.ج.م
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
Ein Zugticket bitte
ماذا تعلمت من الفيديو؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك باستخدام ملف الصور، حيث ستظهر لك العبارة وعليك تخمين ما يقابلها باللغة الألمانية، والإجابة ستكون في الصورة التالية. حظاً موفقاً!
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
تذكرة السفر
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
die Fahrkarte/das Ticket
die Fahrkarten/die Tickets
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
عفواً، من أين أستطيع شراء تذكرة سفر؟
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
عفوا، أحتاجُ لتذكرة إلى برلين.
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin.
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
عفوا، كم قيمة التذكرة إلى ميونخ؟
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München?
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
تذكرة خط واحد
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
einfache Fahrt
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
ذهاب وعودة
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
hin und zurück
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
من فضلك، أريد حجز مقعد.
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
.Ich möchte einen Sitzplatz reservieren bitte
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
المقصورة
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
das Abteil
die Abteile
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
العربة الكبيرة
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
der Großraumwagen
die Großraumwagen
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
للدرجة الأولى
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
für die erste Klasse
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
للدرجة الثانية
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
für die zweite Klasse
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
قرب النافذة
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
am Fenster
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
في الممر
-
22 تذكرة قطار من فضلك – Deutschtrainer
am Gang