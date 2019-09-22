 شاب أمريكي يلقى حتفه من أجل طلب يد حبيبته | عالم المنوعات | DW | 23.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

شاب أمريكي يلقى حتفه من أجل طلب يد حبيبته

تحولت لحظة رومانسية إلى مأساة بعد أن تقدم شاب أمريكي لطلب يد حبيبته بطريقة لا تخلو من شجاعة ومغامرة، بيد أن هذه المغامرة كانت الأخيرة للشاب الأمريكي، إذ قضى نحبه بشكل مأساوي وهو في أسعد لحظات حياته.

Vorhängeschloss Will you marry me (picture-alliance/dpa)

تنطبق المقولة العربية القائلة "ومن الحب ما قتل" على شاب أمريكي خاض مغامرة محفوفة بالمخاطر ليطلب يد حبيبته التي أجابت على سؤاله بطلب الزواج على صفحتها في الفيسبوك قائلة: "نعم! نعم! مليون نعم! سأتزوجك". لكن السعادة الغامرة التي اعترت الحبيبة الشابة كانت تنطوي على مأساة مؤلمة أيضاً، ففي اللحظة التي كان وافقت فيها الفتاة، كان الشاب المنحدر من ولاية لويزيانا الأمريكية قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن غرق أثناء مغامرته لطلب الزواج، كما أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

عمد ستيفن و. إلى فكرة مميزة لطلب يد حبيبته كينيشا خلال قضائهما إجازة في إحدى الفنادق تحت الماء بجزيرة بيمبا التنزانّية. إذ غاص ستيفن في الماء واقترب من الغرفة الزجاجية من الخارج حاملاً ورقة مكتوب عليها بخط اليد: "لا يمكنني أن أحبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك كل ما أحبه بشأنك، ولكني أحبك كل يوم أكثر"، ومن ثم قلب الورقة المكتوب على ظهرها: "هل ترغبين في الزواج مني؟"، ليترك انطباعاً مميزاً في قلب حبيبته.

وكان المنظر جميلاً للغاية في الفيديو حيث بانت أسماك ملونة خلفه، كما ظهر في الفيديو الذي كانت تسجله كينيشا من داخل الغرفة الزجاجية. ثم قام الشاب الأمريكي بسحب صندوق مع خاتم خطوبة من جيب سروال السباحة، ليسبح مبتعداً. بيد أن اللحظات مرّت من دون عودة ستيفن.

ويبدو أن الأقدار كان لها مشيئة أخرى، إذ كان الغوص دون مراعاة ضغط الهواء، فقد كان الأمر أكثر صعوبة مما تخيله. ولم يعد الحبيب المغامرة من مغامرته حياً بعد أن غرق في الأعماق.

وفي هذا السياق كشفت إدارة المنتجع لهيئة الإذاعة البريطانية أن طاقم العمل هرع للتعامل مع "مشكلة في الماء"، لكن عند وصولهم "لم يكن بالإمكان فعل أي شيء". وبعد الحادث الأليم كتبت كينيشا على الفيسبوك أن حبيبها "لم يعد من الأعماق". وفي منشور لاحق على الفيسبوك كتبت الشابة الأمريكية أن ستيفن "لم يعش ليسمع ردّي" على طلب الزواج. وأضافت: "لم نتعانق أو نحتفل به (...). تحول أفضل يوم في حياتنا إلى أسوأ أيامنا".

وأثارت قصة الحب الحزينة هذه الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ع.غ/ أ.ف

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

من أجل راحة زوجته..بقي واقفا ست ساعات في الطائرة!

ذكرت تقارير صحفية أن زوجاً فضل البقاء واقفاً لمدة ست ساعات من أجل أن تستطيع زوجته النوم أثناء رحلة بالطائرة. موقف الزوج خلق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بتصرف الزوج ومنتقد لـ"أنانية" الزوجة. (11.09.2019)  

علماء ألمان يثبتون مقولة ... "ومن الحب ما قتل"

يرى خبراء ألمان أن الحب الفاشل قد يكون أيضاً سبباً في موت العاشقين، إذ يصبحون عرضة لما يطلقون عليه "متلازمة القلب المكسور" التي تصيبهم بقصور القلب الحاد الناجم عن التوتر العاطفي، فما العلاج منها؟ (17.09.2019)  

فيسبوك يطلق خدمة المواعدة ويركز فيها على "الحب الحقيقي"

قام فيسبوك بتفعيل ميزة المواعدة في الولايات المتحدة، بعد أكثر من عام على الإعلان عنها لأول مرة. فيسبوك يعد المستخدمين أن تتم المواعدة بسرية تامة، ومن غير معرفة الأصدقاء الموجودين على حساب فيسبوك. فمتى ستكون متاحة للجميع؟ (06.09.2019)  

"دلعني" بالألمانية

نقول في العربية حبيبي أو قلبي وغيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في الألمانية فيستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء الحيوانات. تعرف على أكثر الكلمات المستعلمة "لتدليع الحبيب". (20.08.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 