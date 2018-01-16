شاب ألماني مخمور يسرق سيارة.. ثم يبلغ عن نفسه!

قام رجل ألماني مخمور بسرقة سيارة وتسبب في مطاردة السلطات له، في عملية شاركت بها مروحية تابعة للشرطة، قبل أن يصدم السيارة، ثم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وقالت الشرطة إن الشاب (24 عاماً) سرق السيارة في مدينة بويبلينغن بجنوب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019) وقادها إلى لودفيغسبورغ، على بعد نحو 40 كيلومتراً، ثم فقد السيطرة على السيارة في لودفيغسبورغ ودخل بها إلى دوار واصطدم بسيارة متوقفة، قبل أن يوقف سيارته عند جدار أحد المنازل.

وقد تعرض الشاب المخمور لإصابة بسيطة، ثم تردد أنه فر من المكان. لكنه اتصل بالشرطة للإبلاغ قبل أن يغادر المكان.

وبعد استدعاء مروحية، عثرت الشرطة عليه في منزله. وقالت السلطات إنهم احتجزوه في مركز الشرطة خلال الليل حتى يفيق من حالة الثمالة. وأوضحت الشرطة أن الشاب دمّر السيارة التي سرقها، والتي كانت من طراز "هوندا"، وأن الحادث أدى بشكل عام إلى خسائر تقدر بنحو 20 ألف يورو. كما أشارت الشرطة إلى أن الشاب ليست لديه رخصة قيادة في الوقت الحالي.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)