 شاب ألماني مخمور يسرق سيارة.. ثم يبلغ عن نفسه! | عالم المنوعات | DW | 19.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شاب ألماني مخمور يسرق سيارة.. ثم يبلغ عن نفسه!

قام شاب ألماني مخمور بسرقة سيارة في جنوب ألمانيا وتسبب في مطاردة الشرطة له بالإضافة إلى مروحية تابعة للشرطة لإلقاء القبض عليه. واختتم الشاب عملية المطاردة بحادث مروري غير أنه كان قد اتصل بالشرطة قبل أن يفر هارباً.

Symbolbild Autodiebstahl (Colourbox/Andrey Armyagov )

قام رجل ألماني مخمور بسرقة سيارة وتسبب في مطاردة السلطات له، في عملية شاركت بها مروحية تابعة للشرطة، قبل أن يصدم السيارة، ثم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وقالت الشرطة إن الشاب (24 عاماً) سرق السيارة في مدينة بويبلينغن بجنوب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019) وقادها إلى لودفيغسبورغ، على بعد نحو 40 كيلومتراً، ثم فقد السيطرة على السيارة في لودفيغسبورغ ودخل بها إلى دوار واصطدم بسيارة متوقفة، قبل أن يوقف سيارته عند جدار أحد المنازل.

مختارات

أوضحت تقارير صحفية أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على شخص حاول سرقة سيارة أجرة في العاصمة برلين. الفاعل كان قريباً جداً من مبتغاه بيد أن عاملاً واحداً فقط أفسد عليه مخططاته، فما هو إذن؟ (24.10.2018)

تلقى رجال الشرطة بإحدى المدن النرويجية مكالمة غير عادية من لص يطلب منهم المساعدة لإخراجه من سيارة كان بصدد سرقتها. فكيف تصرفت الشرطة؟ (24.12.2018)

 وقد تعرض الشاب المخمور لإصابة بسيطة، ثم تردد أنه فر من المكان. لكنه اتصل بالشرطة للإبلاغ قبل أن يغادر المكان.

 وبعد استدعاء مروحية، عثرت الشرطة عليه في منزله. وقالت السلطات إنهم احتجزوه في مركز الشرطة خلال الليل حتى يفيق من حالة الثمالة. وأوضحت الشرطة أن الشاب دمّر السيارة التي سرقها، والتي كانت من طراز "هوندا"، وأن الحادث أدى بشكل عام إلى خسائر تقدر بنحو 20 ألف يورو. كما أشارت الشرطة إلى أن الشاب ليست لديه رخصة قيادة في الوقت الحالي.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Schulbus fährt an Hauswand

ألمانيا: إصابة 47 جراء اصطدام حافلة مدرسية بمنزل 16.01.2018

شهدت بلدة إبرباخ في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية حادث مرور ناتج عن اصطدام حافلة مدرسية بمنزل. وتسبب الحادث بإصابة 47 شخصاً بينهم 10 في حالة خطرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 