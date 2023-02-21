شابة بولندية تدعي أنها الطفلة "مادي" المختفية منذ 15 عاما!

لا يزال والدا مادلين، كاتي وجيري ميكان، يبحثان عن إجابة بخصوص مصير ابنتهما "مادي" المختفية منذ 15 عاما. الطفلة البريطانية التي لم تكن آنذاك قد أكملت عقدها الرابع اختفت من شقة كان والديها يقضيان فيها عطلة في منتجع سياحي بمنطقة ألغارفي بالجنوب البرتغالي. ورغم جهود البحث الكبيرة على الصعيد الدولي ونداءات أسرتها لم يعثر على أي أثر لـ"مادي".

في يونيو 2020 حدث تحول في القضية عندما أعلنت النيابة العامة في براونشفايغ في ألمانيا أنها تتابع شخصا ألمانيا يدعي كريستيان ب. في هذه القضية. وهو شخص له سوابق فيالاعتداءات الجنسيةوكان يعيش باستمرار في منطقة ألغارفي بين 1995 و 2007.

"أنا الطفلة مادي"

والآن ومع الخروج الإعلامي لشابة بولندية تدعى يوليا فاوستينا وتبلغ من العمر 21 عاما يمكن للقضية أن تتخذ منحى آخر.

الشابة البولندية تدعي في فيديو نشرته على حسابها على انستغرام أنها هي الفتاة المفقودة "مادي" ونشرت مجموعة من الفيديوهات والصور تظهر أوجه الشبه بينها وبين الفتاة مادي. أيضا تحاول الشابة البولندية بأي ثمن الوصول إلى المحققين في قضية مادي ميكان وتطلب إجراء اختبار حمض نووي للتأكد هل هي الفتاة المفقودة أم لا.

كل نداءات وجهود والدي مادي للعثور على ابنتهما باءت لحد الآن بالفشل

تقول يوليا أنها تسخر حسابها على الانستغرام، والذي يتابعه أكثر من 600 ألف متابع، لجلب أنظار والدي الطفلة المفقودة كاتي وجيري ميكان إليها بعد أن أدارت السلطات البريطانية والبولندية ظهرها لها، على حد قولها.

بل وتدعي يوليا أنها تحمل نفس علامات الطفلة المفقودة مادي مثل نمش في ساقها شبيه بنمش كان في ساق الطفلة مادي وأيضا لعلامة بعينها، كالعلامة التي كانت في عين الطفلة تماماً.

اختلاف في السن

لكن كل ذلك على ما يبدو مجرد ادعاءات لا تبالي بها الشرطة، خاصة وأن عنصر أساسي تختلف فيه يوليا عن مادي وهو عنصر السن.

فمع افتراض أن مادي ما تزال على قيد الحياة، وهو ما يستبعده المحققون، فإن عمرها حاليا سيكون 19 عاما في حين أن عمر يوليا هو 21 عاما. وتشكك الشابة البولندية في عمرها الحقيقي وتقول "دائما كان الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر من سني". وتعتقد أن عائلتها الحالية قامت بتبنيها وأنها لا تتذكر أي شيء من طفولتها سوى ذكريات غير واضحة عن قضاء عطلة في مكان يتشابه مع المكان الذي اختفت فيه مادي.

ولحد الآن لم تدلي أٍسرة الطفلة المختفية مادلين بأي تصريح بخصوص ادعاءت يوليا فاوستينا. ويميل المحققون إلى أن مادي كانت ضحية عمل إجرامي. والمتهم كريستيان ب.، الذي يعتقد أنه اعتدى على مادي وقتلها، سبق له وأن أدين بارتكاب أفعال إجرامية خطيرة ضد أأطفال والآن يقبع في السجن في قضية اغتصاب سائحة أمريكية برتغالية عام 2005.



في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ حق المعاملة باحترام "على الأطفال يعلموا أن لهم الحق باللعب وأن يكونوا ما يريدون، أو يُعاملون باحترام. معاملتهم باحترام هي أهم حقوقهم". تاليتا فيرناندا، 9 أعوام، مدينة اسو لويس/ البرازيل.

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ المساواة في الحقوق بين الأطفال "هناك حقوق معينة للأطفال كحق التعلم الذي لا يجب الالتفاف عليه. وكذلك حق الحصول على وقت فراغ. للأطفال حق الحصول على العناية وألا يتعرضوا للضرب. اعتقد أن هذا الأمر يتم اهماله في بلدان العالم الثالث إلا أن الأطفال يملكون حقوقاً حول العالم". بيكا، 11 عاماً ، مدينة بون/ ألمانيا

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ حق التمتع بهوية "لكل طفل الحق في الحصول على اسم وحق الرعاية من قبل والديه. أكثر حق يعجبني هو حق التعبير عن رأيي. هذا الحق أطالب به دائماً". خليب، 13 عاماً، كييف/ أوكرانيا

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ طفل بحقوق كثيرة... "لي الحق بالذهاب إلى الكنيسة والصلاة هناك. لي الحق باللعب مع أصدقائي. لي الحق بالدفاع عن نفسي في المدرسة. لي الحق بالحياة. لي الحق بالحصول على سقف أنام تحته، لي الحق بتناول الطعام. لي الحق بالتعليم. لي الحق بزيارة أسرتي". نيال امواه، 10 أعوام أكرا/ غانا.

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ الحق بأن تكون طفلاً.. "تعلمت أن لنا الحق بالتمتع بتعليم على أعلى المستوى والنوعية، وألا نُجبر على العمل مثل الكبار. لنا الحق في اللعب مع الأطفال الآخرين، من دون تمييز بيننا لأسباب عنصرية أو لاختلافات جنسية أو بسبب اختلاف بلون البشرة. للطفل حق، في أن يكون طفلاً". بريندا ماريا، 12 عاماً، تيرسينا/ البرازيل

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ الحق في التعليم "للأطفال حق التمتع بالتعليم وبتناول الطعام وشرب مياه نقية والحب من الآخرين والحماية. بالنسبة لي، الحق في التعليم هو الأهم، لأنني أريد أن أصبح سيدة متعلمة وأحصل على وظيفة جيدة". ساكينا، 8 أعوام، بون/ ألمانيا

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ "أعرف حقوقي" "أعلم حقي كطفل. أهم حق بالنسبة لي هو حق التعبير عن رأيي. وأخذ الراحة واللعب. فلا طاقة للكبير أو الصغير أن يكون منتجاً لفترة طويلة. أما بالنسبة لحق التعبير، فإنه حق الطفل بالتعبير عن نفسه يجب احترامه من قبل المجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن أختلف رأيه عن رأي الآخرين". بوهدان، 14 عاماً كييف/ أوكرانيا

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ "الكبار أقوى بكثير" "للأطفال حقوقهم. اعتقد أن من أهم حقوق الأطفال هي حق الطعام والشراب، بالإضافة إلى الحق بالتعليم، والأمن، والحصول على أسرة، وعدم استغلالهم وإجبارهم على العمل. هناك أوضاع في بلدان معينة لا توجد فيها هذه الحقوق. أجد ذلك سيئاً جداً. فالأطفال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، بينما الكبار أقوياء أكثر". فيديريكا، 12 عاماً، كولونيا/ ألمانيا.

في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟ نشاط سياسي "أهم حق بالنسبة لي هو الحق بالحصول على تعليم. يجب توفير الأمكانيات لكل طفل بالتعليم. حتى البنات. بالنسبة لي التغيرات المناخية مهمة جداً. شاهدوا ما تفعله غريتا تونبيرغ، أن يمارس الصغار نشاطاً سياسياً، أمر مهم بالنسبة لي". تاديو، 16 عاماً، بون / ألمانيا.





