 شابة أمريكية تقتحم منزلاً لسبب غريب | عالم المنوعات | DW | 22.10.2019

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منوعات

شابة أمريكية تقتحم منزلاً لسبب غريب

في قصة غريبة تناولتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، استيقظت سيدة من ولاية أوهايو ليلاً لتجد سيدة غريبة اقتحمت بيتها تجلس إلى جانب ابنها الذي يبلغ من العمر عامين. فما هو سبب تسلل السيدة الغريبة إلى منزل العائلة؟

Einbruch Dietrich Türschloss Öffnung (picture-alliance/dpa/A. Scheidemann)

قصة غريبة تلك التي نقلتها محطة "دبليو سي إم إتش تي في" الأمريكية. فقد تناولت القناة الأمريكية حادثاً أثار صدمة كل من اطلع على تفاصيله، حيث اقتحمت سيدة أمريكية (22 عاماً) تدعى إليزابيث هيكسون من مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية منزل أسرة لا تربطها بها أي علاقة ليلاً لتقوم بتحميم طفلها.

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وقالت أرايكا هيل، صاحبة البيت، في مقابلة مع المحطة التلفزيونية: "استيقظت ليلاً، وعندما فتحت باب غرفتي الذي يطل على الممر من الأعلى، وجدت سيدة ذات بشرة بيضاء تنحني على حوض الاستحمام الذي كان يجلس فيه ابني الذي يبلغ من العمر عامين". حينها توجهت هيل تجاه السيدة الغريبة وهي مذعورة، وانتزعت ابنها من بين يديها، فيما قام شريك حياتها بحجز هيكسون إلى أن جاءت الشرطة.

قامت الشرطة بالقبض على هيكسون بتهمة "اقتحام منزل"، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحها بعد دفعها كفالة، حسبما نشرت صحيفة "نيويورك بوست". ولم يعرف حتى الآن ما هو السبب الذي دفع هيكسون لتقتحم منزلاً غريباً في عز الليل لتحميم طفل غريب.

ع.ش/ ي.أ

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    فولكسفاغن تي 5 كاليفورنيا

    المركز العاشر كان من نصيب سيارة (VW T5 California ) الكارافان. نسبة حالات السرقة المسجلة : 7.1 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل وذات محرك ديزل وبقوة حصانية 84 (بي أس) يبلغ 36.152 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    بي ام دبليو 730d

    المركز التاسع احتلته سيارة (BMW 730d). نسبة حالات السرقة المسجلة: 7.9 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2008 وذات محرك ديزل و بقوة حصانية 245 (بي أس) يبلغ 74.490 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    تويوتا لاندكروزر

    أما المركز الثامن فقد شغلته سيارة (Toyota Landcruiser 3.0 D-4D). نسبة حالات السرقة المسجلة: 8.2 حالة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2012 وذات محرك ديزل وبخمسة أبواب يبلغ 40.800 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    بي ام دبليو 535d

    المركز السابع كان من نصيب سيارة (BMW 535d). نسبة حالات السرقة المسجلة: 8.5 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2010 وذات محرك ديزل بقوة حصانية 300 (بي أس) بلغ 56.400 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    بي ام دبليو ام 3 كوبيه

    أما المركز السادس فقد احتلته سيارة أخرى من شركة BMW الألمانية وهي (BMW M3 Coupé). نسبة حالات السرقة المسجلة: 10.9 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2012 وبقوة حصانية 420 (بي أس) بلغ 68.350 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    فولكسفاغن تي 4 كارافيله

    على الرغم من أن سيارة (VW T4 Caravelle) قد توقف إنتاجها في سنة 2003 والسيارات الموجودة في السوق حاليا تعود أحدثها لتلك السنة، إلا أن هذه السيارة احتلت المركز الخامس في السيارات الأكثر سرقة في ألمانيا للعام الماضي. نسبة حالات السرقة المسجلة: 13.6 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2003 بلغ 24.412 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    توبوتا لاندكروزر

    المركز الرابع احتله الإنتاج السابق من سيارة (Toyota Landcruiser 3.0 D-4D) والذي يحمل الرمز EU والذي توقف إنتاجه في سنة 2004. نسبة حالات السرقة المسجلة : 13.7 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2004 وذات محرك ديزل وبخمسة أبواب بلغ 43.550 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    السيارات ذات الدفع الرباعي

    المراكز الثلاثة الأولى للسيارات الأكثر تعرضا للسرقة احتلتها سيارات ذات دفع رباعي. المركز الثالث مثلا كان من نصيب سيارة (Lexus RX 400h). نسبة حالات السرقة المسجلة: 14.1 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2008 وذات محرك بنزين بلغ 49.750 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    شعبية بي ام دبليو

    لصوص السيارات في ألمانيا فضلوا سيارات شركة BMW الألمانية عن غيرها وخاصة كبيرة الحجم وذات الدفع الرباعي منها، إذ أن 5 من قائمة أكثر السيارات سرقة كانت من نصيب BMW.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    بي ام دبليو اكس6

    المركز الثاني كان من نصيب سيارة (BMW X6 3.0d ). نسبة حالات السرقة المسجلة: 16.4 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. أما سعر سيارة جديدة من هذا الموديل ومن إنتاج سنة 2012 وذات محرك ديزل بقوة حصانية 235 ( بي أس) فيبلغ 52.550 يورو.

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    السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

    المركز الأول من نصيب بي ام دبليو اكس5

    المركز الأول احتلته سيارة (BMW X5 3.0d )، والتي تختلف قليلا عن السيارة التي احتلت المركز الثاني (BMW X6). نسبة حالات السرقة المسجلة: 16.7 حالة سرقة لكل 1000 سيارة مسجلة من نفس الموديل. وسعر سيارة جديدة من هذا الموديل هو نفس سعر (BMW X6) ويبلغ 52.550 يورو لسيارة من إنتاج سنة 2012 وذات محرك ديزل بقوة حصانية 235 ( بي أس).

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

السيارات الأكثر إغراءً للصوص في ألمانيا

ازداد في ألمانيا عدد السيارات التي تتعرض للسرقة في السنوات الأخيرة. فما هي يا ترى السيارات التي يفضلها اللصوص؟ معرض الصور التالي يعرض السيارات العشر الأكثر إغراء للسرقة في ألمانيا. (19.04.2014)  

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