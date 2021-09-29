شابات فلسطينيات - النضال من أجل تقرير المصير

شابَّات مثل "دجان ياسمين إيف" من الجالية العربية المحافظة في حيفا، يحدّدن الأحكام المسبقة بالضّبط. تقول "دجان": "كثيرون يُصابون بصدمة عندما يكتشفون أنّي لست يهودية. فلديَّ وشم وحَلَق في أنفي، لذا فعلى ما يبدو أنَّ مظهري لا يوحي بأنّي فلسطينيَّة".

على الرغم من أن العديد من النساء الفلسطينيات الآن يدرسن ويعملن، إلا أن قطاعات من المجتمع في إسرائيل وفلسطين لا تقبلهن أو تقبلهن فقط على مضض. يتحدَّث في هذا الفيلم الوثائقي جيل جديد من النساء الواثقات من أنفسهن، حيث تجرّأنّ على الانطلاق نحو مستقبل أكثر حرية في المنطقة التي يمزقها الصراع.



مواعيد البث

DW عربية

السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:15 UTC

السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC

السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC

السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 19:15 UTC

الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC

الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC

الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 11:15 UTC

الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 18:15 UTC

الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021– 07:15 UTC

الأربعاء 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC

الأربعاء ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC

الأربعاء 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق