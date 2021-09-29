 شابات فلسطينيات - النضال من أجل تقرير المصير | تقارير جديدة | DW | 14.10.2021

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تقارير جديدة

شابات فلسطينيات - النضال من أجل تقرير المصير

يعرض الفيلم الحياة اليومية لنساء فلسطينيات يعشن، في فلسطين وإسرائيل، في عالم رجولي شكَّلَتْه صور تقليدية للأدوار القديمة، لكنَّهُنّ لم يعدن راضيات عن هذا الوضع.

Stills | Dokumentation Jung - weiblich – palästinensisch: Kampf um Selbstbestimmung

Stills | Dokumentation Jung - weiblich – palästinensisch: Kampf um Selbstbestimmung

شابَّات مثل "دجان ياسمين إيف" من الجالية العربية المحافظة في حيفا، يحدّدن الأحكام المسبقة بالضّبط. تقول "دجان": "كثيرون يُصابون بصدمة عندما يكتشفون أنّي لست يهودية. فلديَّ وشم وحَلَق في أنفي، لذا فعلى ما يبدو أنَّ مظهري لا يوحي بأنّي فلسطينيَّة".

على الرغم من أن العديد من النساء الفلسطينيات الآن يدرسن ويعملن، إلا أن قطاعات من المجتمع في إسرائيل وفلسطين لا تقبلهن أو تقبلهن فقط على مضض. يتحدَّث في هذا الفيلم الوثائقي جيل جديد من النساء الواثقات من أنفسهن، حيث تجرّأنّ على الانطلاق نحو مستقبل أكثر حرية في المنطقة التي يمزقها الصراع.


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:15 UTC
السبت  27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 19:15 UTC
الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC
الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 11:15 UTC
الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 18:15 UTC
الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021– 07:15 UTC
الأربعاء 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الأربعاء ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الأربعاء 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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