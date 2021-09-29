شابات فلسطينيات - النضال من أجل تقرير المصير

يعرض الفيلم الحياة اليومية لنساء فلسطينيات يعشن، في فلسطين وإسرائيل، في عالم رجولي شكَّلَتْه صور تقليدية للأدوار القديمة، لكنَّهُنّ لم يعدن راضيات عن هذا الوضع.
شابَّات مثل "دجان ياسمين إيف" من الجالية العربية المحافظة في حيفا، يحدّدن الأحكام المسبقة بالضّبط. تقول "دجان": "كثيرون يُصابون بصدمة عندما يكتشفون أنّي لست يهودية. فلديَّ وشم وحَلَق في أنفي، لذا فعلى ما يبدو أنَّ مظهري لا يوحي بأنّي فلسطينيَّة".
على الرغم من أن العديد من النساء الفلسطينيات الآن يدرسن ويعملن، إلا أن قطاعات من المجتمع في إسرائيل وفلسطين لا تقبلهن أو تقبلهن فقط على مضض. يتحدَّث في هذا الفيلم الوثائقي جيل جديد من النساء الواثقات من أنفسهن، حيث تجرّأنّ على الانطلاق نحو مستقبل أكثر حرية في المنطقة التي يمزقها الصراع.
مواعيد البث
DW عربية
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
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