شائعات قوية حول غوارديولا تحبس أنفاس مشجعي مانشستر سيتي

كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن مستقبل مدرب مانشتسر سيتي، بيب غوارديولا (48 عاماً)، وإمكانية انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي؛ رغم أن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2021. هذا الكلام والشائعات القوية حول توصل غوارديولا إلى اتفاق شفهي مع يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، جعلت مشعجي النادي الإنجليزي وعشاقه يحبسون أنفاسهم، ويتمنون أن تكون كاذبة ويبحثون عمن يحسم الأمر ويهدئ من روعهم.
المدرب الإسباني لم يتأخر في الحديث عن الموضوع ومستقبله مع النادي الإنجليزي وإمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي، إذ سارع إلى تكذيب تلك الشائعات وقال بوضوح "لا يزال لدي عقد يمتد لأكثر من عامين (مع مانشستر سيتي)، ولن أذهب إلى أي مكان آخر، إلا إذا تمت إقالتي. وحينها ساذهب إلى البيت"، وذلك حسب ما جاء في تقرير لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية على موقعها الالكتروني.
وتابع مدرب مانشستر سيتي مكذبا تلك الشائعات، بأنه لا يعرف من نشرها، وأبدى امتعاضه منها بالقول "لا أفهم كيف للمرء أن يقول مثل هذا الكلام، ومن ثم الكل يصدق بأن شيئا مثل هذا سيحدث! لم يحاول أحد التواصل مع ناديي (مانشستر سيتي) أو مع مستشاري أو نادي يوفنتوس".
وتقول "شبورت بيلد" إن مصدر هذا الكلام والشائعات حول غوارديور هو الصحافي الإيطالي لويجي غيلبا، الذي تحدث في حوار مع راديو "سي آر سي" الإيطالي عن اتفاق بين المدرب الإسباني ويوفنتوس، مستندا على تقرير لصحيفة "Il Giornale" الإيطالية، التي كانت سباقة في إعلان انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس العام الماضي.
وقبل ذلك كانت مجموعة "Sport Mediaset" الإعلامية الرياضية قد أثارت الشائعات حول مغادرة غوارديولا للدوري الإنجليزي إلى الإيطالي، بعد أنباء عن زيارة شقيق غوارديولا ومستشاره بيري غوارديولا إلى تورين لإجراء محادثات مع مسؤولي نادي يوفنتوس.
ع.ج/ ص.ش
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
بعد نجاحه وهو في سن 13 بدخول "لاماسيا" مدرسة برشلونة لكرة القدم للتدريب، صار لاعباً في الفريق الأول بعد بلوغه 18 عاما. وبين عامي 1990 و2001 فاز مع ناديه ببطولة الدوري ست مرات ومرتين بالكأس وأبطال أوروبا.
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
وفي عام 1992، ربح غوارديولا (في يمين الصورة) مع فريق مدينته الميدالية الذهبية الأولمبية. آنذاك كان يلعب معه لويس إنريكه (يسار الصورة)، مدرب برشلونة الحالي.
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
ومنذ البداية كان واضحاً أنه لا يراهن على الأسماء اللامعة للاعبين مثل إيتو وديكو ورونالدينو. وهو يفضل لاعبين يضعون أنفسهم في خدمة الفريق ويمكنهم تطبيق فلسفته الكروية القائمة على الاستحواذ على الكرة وسرعة التمريرات، والمعروفة باسم تيكي – تاكا.
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
وبعد أربع سنوات من الجلوس على مقعد برشلونة، قرر غوارديولا التوقف، بسبب الضغوط النفسية المتواصلة. خاصة وأن الموسم الأخير له مع برشلونة لم يكن ناجحاً كالمواسم السابقة. ريال يفوز بالدوري وتشيلسي بأبطال أوروبا، وغوارديولا يقرر الاستقالة.
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
تيتو فيلانوفا كان دائماً الساعد الأيمن لغوارديولا، لكن وحين أصبح مدربا لبرشلونة تصدعت الصداقة بينهما. وحين أصيب فيلانوفا بالسرطان وذهب إلى نيويورك للعلاج، لم يقم غوارديولا بزيارته رغم وجوده في نفس المدينة.
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مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
لكن وبغض النظر أين يعمل غوارديولا، مع بايرن أو غيره، يخفق قلبه لناديه المفضل برشلونة. في آذار/مارس الماضي شاهد مع والده مباراة برشلونة ومانشستر سيتي. إعداد: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان
الكاتب: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان