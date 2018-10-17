سي إن إن: بومبيو قال لبن سلمان "مستقبلك كملك على المحك!"

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) ليطلعه على المحادثات التي أجراها في الرياض وأنقرة حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد لآخر مرة في قنصلية بلاده باسطنبول التركية وتتحدث تقارير تركية عن تصفيته داخلها بينما ترفض السعودية تلك الاتهامات.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن "مصدر مطلع" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول الثلاثاء بأن "على السعوديين إجراء تحقيقاتهم بسرعة كبيرة" في قضية اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وأن "مستقبله كملك على المحك".

وقال المصدر إنه "لا ينبغي قراءة الابتسامات في الصور للإشارة إلى أن الاجتماع كان ودودا"، حسب تعبيره. وأضاف أن "الابتسامات انتهت في نهاية التصوير"، مشيرا إلى أن بومبيو أوضح للأمير محمد بن سلمان أن "على السعوديين إجراء تحقيقاتهم بسرعة كبيرة"، مؤكدا أن "الوقت قصير وأن السعوديين يجب أن يتعاملوا مع الأشخاص المعنيين بشكل حاد". وذهب بومبيو ليقول للأمير بن سلمان: "بصراحة أنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع هذا الأمر".

ووفقا للمصدر، فقد قال بومبيو لولي العهد السعودي إن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لأن العالم سيطالب بها"، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب سيكون "مضطرا" إلى ذلك بسبب "الضغط العالمي". ووفقا للمصدر فقد أكد وزير الخارجية لولي العهد السعودي أن "مستقبله كملك على المحك". ولم يشر المصدر إلى كيفية رد الأمير محمد بن سلمان أو السعوديين لكنه قال إن "الرسالة وصلت". كان بومبيو قال إن الولايات المتحدة سوف "تعطي (تركيا والسعودية) مساحة" لاستكمال تحقيقهم في اختفاء خاشقجي قبل مناقشة أي ردود محتملة.

وكان بومبيو قد صرّح الثلاثاء في ختام محادثاته في الرياض قبل سفره إلى أنقرة أن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.

ص.ش/ه.د (د ب أ، أ ف ب)