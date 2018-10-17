 سي إن إن: بومبيو قال لبن سلمان ″مستقبلك كملك على المحك!″ | أخبار | DW | 18.10.2018

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أخبار

سي إن إن: بومبيو قال لبن سلمان "مستقبلك كملك على المحك!"

قلل مصدر لشبكة سي إن إن الأمريكية من أهمية الابتسامات في لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقلت الشبكة عن المصدر قوله إن بومبيو طالب السعودية بالتحقيق "مع كل من له علاقة باختفاء خاشقجي".

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مسائيةDW  :  ماذا حمل بومبيو معه من الرياض إلى أنقرة ؟

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) ليطلعه على المحادثات التي أجراها في الرياض وأنقرة حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد لآخر مرة في قنصلية بلاده باسطنبول التركية وتتحدث تقارير تركية عن تصفيته داخلها بينما ترفض السعودية تلك الاتهامات.

مختارات

نشرت واشنطن بوست آخر مقال للصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي. وفتش محققون أتراك مرة ثانية القنصلية السعودية بحثا عن أثر له وقاموا بتفتيش منزل القنصل السعودي، فيما أعرب سياسيون أمريكيون عن قلقهم من علاقة ترامب بالسعودية. (18.10.2018)

أجرت DW عربية مقابلة حصرية مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود تطرق خلالها إلى ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي تحدث عنه بصفته مقتولا وأكد أن أوامر تصفيته جاءت مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، حسب تعبيره. (17.10.2018)

يبدو أن حل لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح قريباً، بعد تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. هل سيتحول الأمير محمد بن سلمان من قائد مصلح إلى قاتل لصحفي ومواطن سعودي؟ خبراء يسلطون الضوء على التداعيات. (16.10.2018)

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن "مصدر مطلع" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول الثلاثاء بأن "على السعوديين إجراء تحقيقاتهم بسرعة كبيرة" في قضية اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وأن "مستقبله كملك على المحك".

وقال المصدر إنه "لا ينبغي قراءة الابتسامات في الصور للإشارة إلى أن الاجتماع كان ودودا"، حسب تعبيره. وأضاف أن "الابتسامات انتهت في نهاية التصوير"، مشيرا إلى أن بومبيو أوضح للأمير محمد بن سلمان أن "على السعوديين إجراء تحقيقاتهم بسرعة كبيرة"، مؤكدا أن "الوقت قصير وأن السعوديين يجب أن يتعاملوا مع الأشخاص المعنيين بشكل حاد". وذهب بومبيو ليقول للأمير بن سلمان: "بصراحة أنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع هذا الأمر".

ووفقا للمصدر، فقد قال بومبيو لولي العهد السعودي إن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لأن العالم سيطالب بها"، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب سيكون "مضطرا" إلى ذلك بسبب "الضغط العالمي". ووفقا للمصدر فقد أكد وزير الخارجية لولي العهد السعودي أن "مستقبله كملك على المحك". ولم يشر المصدر إلى كيفية رد الأمير محمد بن سلمان أو السعوديين لكنه قال إن "الرسالة وصلت". كان بومبيو قال إن الولايات المتحدة سوف "تعطي (تركيا والسعودية) مساحة" لاستكمال تحقيقهم في اختفاء خاشقجي قبل مناقشة أي ردود محتملة.

وكان بومبيو قد صرّح الثلاثاء في ختام محادثاته في الرياض قبل سفره إلى أنقرة أن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.

ص.ش/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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مسائيةDW  :  ماذا حمل بومبيو معه من الرياض إلى أنقرة ؟  

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