 سيول وفيضانات في الإمارات وإيران تخلف عشرات القتلى والمفقودين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.07.2022

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سيول وفيضانات في الإمارات وإيران تخلف عشرات القتلى والمفقودين

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق في إيران والإمارات.

فيضانات في إيران

18 محافظة من أصل المحافظات الـ31 في إيران، تواجه سيولا وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في الإمارات في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الانقاذ، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة (29 تموز/يوليو 2022). وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية علي الطنيجي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا. وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".

مختارات

تعاني مقاطعة شاندونغ الصينية من تأثيرات سيئة للأمطار الغزيرة والفيضانات ما تسبب في تعطل حركة المرور وتقطع السبل بالمركبات في الطرق. على خلفية ذلك دعا خبراء لإنشاء "مدن إسفنجية".

قالت دراسة حديثة إن تغيرات المناخ والاحتباس الحراري سببا أضراراً لألمانيا في السنوات الأخيرة قُدرت بنحو 80 مليار يورو. أشارت الدراسة أيضاً إلى أنه منذ عام 2000، سجّلت ألمانيا معدّل أضرار لا يقل عن 6.6 مليار يورو سنويًا.

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وبحسب الطنيجي فإن  80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"، مضيفاً أنه "تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول".

وشهدت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة منذ الأربعاء تساقط كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في هذا الوقت من العام. وتم إنقاذ أكثر من 870 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة الخميس، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

فيضانات وسيول منذ أول أمس في إيران

وفي إيران، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة، مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى.

وتتأثر مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية اعتبارا من الأربعاء، بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان الجمعة أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داوود الى الغرب (من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند الى الشرق من طهران، توفي 24 شخصا". وأشارت الى استمرار "عمليات الانقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين" في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي الجمعة أن 18 محافظة من أصل المحافظات الـ31 في البلاد، تواجه سيولا وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، منها مازندران وألبرز ومركزي وأصفهان ويزد، إضافة الى طهران. وأفاد وحيدي الذي توجه اليوم الى يزد (وسط)، أن "الطرق غمرتها المياه، لاسيما في الوسط التاريخي" للمدينة، المدرج على قائمة التراث الانساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي. وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، الى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار.

خ.س/ف.ي (أ ف ب)

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