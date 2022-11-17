سينما بلاتاباندا ـ مشروع سينمائي للسلام الاجتماعي

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يتيح مشروع سينما بلاتاباندا في كاراكاس فرصا لعروض سينمائية وغيرها من الفعاليات الثقافية على أسطح بيوت حي بيتاري، والتي عززت التعاضد الاجتماعي في هذا الحي الفقير أثناء الجائحة
فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.
في إشارة يرى فيها البعض فشلا في جهود محاربتها، ارتفعت معدلات الوفاة جراء تعاطي المخدرات في ألمانيا خلال جائحة كورونا. تزامن هذا مع نقص الخدمات الأساسية لمدمني المخدرات سواء الطبية أو الاجتماعية بسبب أزمة نقص التمويل.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19 تعتبر من التهديدات الجديدة التي ستواجه العالم. وسيخلف الوباء آثاراً عميقة على الشباب الذين يعانون أصلا من أزمات مالية وبيئية، حسب المنتدي الاقتصادي العالمي.
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
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