 سينما بلاتاباندا ـ مشروع سينمائي للسلام الاجتماعي | DW الأخبار | DW | 17.11.2022

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سينما بلاتاباندا ـ مشروع سينمائي للسلام الاجتماعي

يتيح مشروع سينما بلاتاباندا في كاراكاس فرصا لعروض سينمائية وغيرها من الفعاليات الثقافية على أسطح بيوت حي بيتاري، والتي عززت التعاضد الاجتماعي في هذا الحي الفقير أثناء الجائحة

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Ein Mitarbeiter demonstriert am 3.7.2003 in der Drogeneinrichtung Fixstern in Hamburg, wie sich hier Drogenanhängige unter hygienisch einwandfreien Bedingungen eine Spritze mit Heroin setzen können. Die Fixerstube im Schanzenviertel soll nach einer Ankündigung von Gesundheitssenator Rehaag von der Schill-Partei zum Jahresende geschlossen werden. Die Mitarbeiter des Fixstern wandten sich jetzt an die Öffentlichkeit, damit sie weiter Drogensüchtigen helfen können, die sonst als unerreichbar gelten. Sie bieten nach eigenen Angaben einen Raum frei von Verfolgungs- und Beschaffungsdruck, wo Drogenabhängige essen und trinken, sich waschen, ihre Wunden behandeln lassen und sich über den täglichen Kontakt Wege zum Ausstieg aufzeigen lassen können. Täglich werden bis zu 250 Besuche verzeichnet. pixel Schlagworte .Gesundheit , spritzen , Unterarm , fixen , .Politik , spritze , .Drogen , .Kommunen , fixerstube , .Sucht

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