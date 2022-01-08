سينما .. أفلام هوليوودية في عام 2023

غرام بارد - ليني ريفنشتال وأرنولد فانك بين هتلر وهوليوود

ليني ريفنشتال هي من أكثر الفنانات إثارة للجدل في القرن العشرين. وأرنولد فانك هو رائد أفلام منسي من عشرينيات القرن الماضي. في شهر مايو من عام 1932 انطلق الاثنان معا في رحلة تصوير سينمائي لمدة خمسة أشهر على جزيرة غرينلاند.