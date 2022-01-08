سينما .. أفلام هوليوودية في عام 2023

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بإمكان عشاق السينما الاستمتاع بمجموعة من الأفلام في العام الجديد الذي يحمل للجمهور أعمالاً جديدة ترفع سقف التوقعات.
أدانت هيئة المحلفين في محكمة بلوس انجليس المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب والجماع القسري. وأمضى واينستين عامين من حكم بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك.
يعتبر الأمريكي روبرت ويلسون من أهم المخرجين المسرحيين في العالم. علامته المميزة هي صور ساحرة رائعة الجمال يصعب تفسيرها، لكنها جذابة. يعمل إلى جانبه دائما نجوم دوليون من عالم الموسيقى والفن والسينما.
ليني ريفنشتال هي من أكثر الفنانات إثارة للجدل في القرن العشرين. وأرنولد فانك هو رائد أفلام منسي من عشرينيات القرن الماضي. في شهر مايو من عام 1932 انطلق الاثنان معا في رحلة تصوير سينمائي لمدة خمسة أشهر على جزيرة غرينلاند.
يقترب فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" من تحقيق مليار دولار عائدات في السينما الأمريكية والعالمية. يوجه الفيلم التحية لنجم الجزء الأول تشادويك بوسمان الذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عاماً.
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