 سيناريو غريب .. بريمن يقلب الطاولة على دورتموند في الدقائق الأخيرة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.08.2022

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رياضة

سيناريو غريب .. بريمن يقلب الطاولة على دورتموند في الدقائق الأخيرة

في مباراة مجنونة، سجل بريمن ثلاثة أهداف أولها في الدقيقة 89، ليفوز على دورتموند ويحرمه من انطلاقة مثالية في الدوري، ليتصدر مونشنجلادباخ مؤقتا.

فوز دراماتيكي لبريمن على دورتموند

فرحة لاعبي بريمن بتسجيل الهدف الثالث

أحرز فيردر بريمن ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند وينهي البداية المثالية لمنافسه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت (20 أغسطس/آب 2022).

مختارات

حقق بايرن ميونيخ فوزه الثاني على التوالي على حساب فولفسبورغ في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة ماينز وأونيون برلين ضمن منافسات المرحلة الثانية للبوندسليغا.

نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء الألماني بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع. كما حقق فريق كولن تعادلا ثمينا مع لايبزيغ واحتل المركز الثاني مناصفة مع غلادباخ.

وهز لي بوكنان الشباك في الدقيقة 89، ثم أدرك نيكلاس شميدت التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يكمل أوليفر بيرك انتفاضة بريمن في اللحظات الأخيرة بتسديدة قوية في مرمى غريغور كوبل.

ومنح يوليان برانت التقدم لدورتموند بتسديدة في مرمى ييري بافلينكا في نهاية الشوط الأول بعد أداء متواضع من صاحب الأرض.

وكان بريمن، الذي سدد عشر كرات على المرمى مقابل تسديدتين لدورتموند بحلول الدقيقة 75، (كان) الأكثر خطورة بفضل أسلوبه السلس.

لكن موقفه تأزم عندما هز رافائيل جيريرو الشباك مسجلاً الهدف الثاني بتسديدة من 25 مترا قبل 13 دقيقة من النهاية.

لكن بريمن رفض الاستسلام، وقلص الفارق عبر بوكنان في الدقيقة 89، قبل أن يدرك شميت التعادل ثم حسم بيرك الفوز ليتوقف رصيد دورتموند عند ست نقاط من ثلاث مباريات.

احتفالية بيرك بعد تسجيله الهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة

احتفالية بيرك بعد تسجيله الهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة

ولدى بايرن ميونيخ حامل اللقب ست نقاط قبل أن يحل ضيفا على بوخوم غدا الأحد. ويتصدر بروسيا مونشنجلادباخ المسابقة بسبع نقاط بعد انتصاره 1 - 0 على هيرتا برلين أمس الجمعة.

وما زال شالكه في انتظار فوزه الأول منذ عودته إلى دوري الأضواء عقب تعادله بدون أهداف في ملعب فولفسبورغ.

واستمرت البداية الكارثية لباير ليفركوزن، الذي سيشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ تلقى الخسارة الرابعة على التوالي بجميع المسابقات والثالثة في الدوري بهزيمته 3-صفر أمام ضيفه هوفنهايم في أسوأ بداية للفريق في تاريخه في المسابقة.

ع.ا/ ص.ش (رويترز)

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