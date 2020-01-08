 سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 09.01.2020

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رياضة

سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة!

بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.

أومتيتي يبحث عن اللعب بانتظام.

هل اقتربت ساعة رحيل أومتيتي؟

يعيش صامويل أومتيتي فترة صعبة للغاية في برشلونة، فالمدافع الفرنسي الصلب يجلس على دكة بدلاء النادي الكتالوني، ونحس الإصابة المتكررة يطارده بعد أن أبعده عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.

ورغم تأكيد أومتيتي في أكثر من مرة عن رغبته في مواصلة رحلته الكروية مع برشلونة، والكفاح من أجل استعادة رسميته، إلاّ أن المدافع الفرنسي قد اقتنع أخيراً بضرورة تغيير الأجواء، والبحث عن تجربة كروية جديدة.

فقد أوردت شبكة  "RMC Sport" الفرنسية أن مدافع "البلوغرانا" صامويل أومتيتي، يدرس احتمال الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث يعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو الوجهة الأقرب لمدافع برشلونة.

مختارات

يبدو أن كريستيانو رونالدو عاقد العزم على الفوز بكل الألقاب الممكنة مع يوفنتوس. النجم البرتغالي حث إدارة "السيدة العجوز" على ضم ثلاثة نجوم من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية. فمنهم؟ وهل ينجح الفريق الإيطالي في ضمهم؟ (16.05.2019)

اهتمام فريق برشلونة باستعادة خدمات الدولي البرازيلي نيمار قد تدفعه لبيع خمسة لاعبين بالفريق وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة. فمن هم هؤلاء اللاعبين الذين باتوا مرشحين لمغادرة كامب نو قريبا؟ (24.09.2019)

 وتابع نفس المصدر أن صامويل أومتيتي قد يلتحق بأرسنال، لاسيما وأن الفريق الإنجليزي يضم في صفوفه المهاجم ألكساندر لاغازيت، الذي يعتبر صديقاً مقرباً من أومتيتي. يشار إلى أن أومتيتي تواجد مؤخراً في ملعب الإمارات بهدف متابعة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، وهو ما عزز أخبار انتقال اللاعب إلى "المدفعجية" في نهاية الموسم.

من جهة أخرى، أوضحت " RMC Sport" أن برشلونة لا ينوي بالمرة الاستغناء عن خدمات صامويل أومتيتي في نهاية الموسم، فالنادي الكتالوني يدرك قيمة مدافعه الفرنسي رغم أنه لا يحصل على دقائق لعب كثيرة.

الجدير ذكره أن صامويل أومتيتي (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2023. وتبلغ قيمة أومتيتي المالية حالياً تقريباً 40 مليون يورو، حسب ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يهتم بأخبار اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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