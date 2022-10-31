سيناتور أمريكي يطالب بمراجعة حصة السعودية في تويتر

قال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي اليوم الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إنه يريد مراجعة حصة السعودية في تويتر، فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي الأمريكي بعد استحواذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ميرفي أنه طلب من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تراجع عمليات استحواذ الأجانب على الشركات الأمريكية "إجراء تحقيق في تداعيات لشراء السعودية (لحصة) في موقع تويتر على الأمن القومي".

وكتب ميرفي على تويتر يقول "يجب أن نشعر بالقلق من أن السعوديين، الذين لديهم مصلحة واضحة في قمع الخطاب السياسي والتأثير على المشهد السياسي الأمريكي، أصبحوا الآن ثاني أكبر مساهم في منصة رئيسية للتواصل الاجتماعي". وأضاف "من الواضح أن هناك مسألة أمن قومي على المحك ويجب على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إجراء مراجعة".

ويتعين على معظم الأجانب الذين يسعون لحيازة حصص غير خاضعة للرقابة في الشركات الأمريكية الحصول على موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي لجنة مؤثرة تقودها وزارة الخزانة وتختص بمراجعة المعاملات ومدى اتساقها مع مقتضيات الأمن القومي ولديها القدرة على منع إتمامها.

وقالت شركة المملكة القابضة السعودية والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال يوم الجمعة إنها ستحتفظ بحصتها في أسهم تويتر الحالية التي تبلغ قيمتها 1.89 مليار دولار، وذلك وفق بيان نشره الأمير على تويتر. وقال البيان "تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الاستثمار الطويلة الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة".

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 16.9 بالمئة من شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد.

ولم يصدر بعد تعليق من السفارة السعودية في واشنطن على كلام كريس ميرفي. كما لم يرد موقع تويتر حتى الآن على طلب للتعليق. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، التي تقود اللجنة، التعليق.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)