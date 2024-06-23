سيلفي مع رونالدو - تعزيز الإجراءات الأمنية ضد مقتحمي الملاعب

بعد اقتحام صبي لملعب دورتموند لالتقاط سيلفي مع رونالدو ومحاولة بالغين تقيلده أرسل اتحاد كرة القدم الأوروبي تحذيرا شديدا لمنع تكرار الواقعة، مشيرا لتعزيز الإجراءات الأمنية وحرمان المقتحم من حضور البطولة وشكايته جنائيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2024)، عن تشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد واقعة اقتحام خمسة أشخاص من بينهم طفل صغير أرض الملعب لالتقاط صورة شخصية (سيلفي) مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة تركيا، يوم أمس السبت.

"يجب الحذر من نوايا الجماهير"

وأشار "يويفا" إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الملاعب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وحذر يويفا في بيانه قائلا: "أي محاولة لاقتحام الملعب يعد انتهاكا للوائح، وسيؤدي إلى طرد المشجع من الملعب ومنعه من حضور باقي مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير".

وانتقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال واقعة اقتحام الملعب قائلاً: "اليوم كانت نوايا الجماهير جيدة، ولكن يجب الحذرعندما تكون النوايا سيئة، وتكرار مثل هذه الحوادث غير مقبول".

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البداية صبي وبالغون يحاولون تقليده

وكان صبي قد ركض إلى داخل أرض ملعب دورتموند وتمكن من التقاط صورة (سيلفي) مع كريستيانو رونالدو خلال فوز المنتخب البرتغالي على نظيره التركي 3 /صفر اليوم السبت في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

لكن الأمر لم يكن طريفا على الإطلاق حينما حاول أربعة مشجعين بالغين تقليد الفتى الصغير. وركض صبي يرتدي زيا رياضيا إلى ملعب دورتموند في منتصف الشوط الثاني حاملا هاتفه المحمول في يده، ووصل إلى رونالدو في منتصف الملعب وانحنى نجم النصر السعودي مبتسما ليلتقط صورة سيلفي مع الصبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الصبي خرج من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد دورتموند. وتحلى رجال الأمن باليقظة لدى محاولة أربعة مشجعين بالغين اقتحام أرض الملعب عقب نهاية المباراة.

حديث الصبي ووالده عن الواقعة

ومن جانبه قال الطفل "بورات أولوغ" البالغ من العمر 10 أعوام، الذي اقتحم الملعب لصحيفة بيلد اليوم الأحد "لقد حققت حلمي". وأضاف الطفل الذي يلعب بفريق مدينة كاسل الألمانية "الآن لدي صورة مع كريستيانو رونالدو، سأضعها على القميص وفي غرفتي".

وقال أيضا إنه أبلغ أصدقائه بخطة اقتحامه الملعب قبل المباراة ولم يصدقه أحد، مشيرا إلى أنه نجح في التسلل إلى الملعب بعدما أبلغ والده أنه ذاهب إلى المرحاض. وقال الأب لصحيفة بيلد "لقد رأيته فوق سطح مقاعد البدلاء، وكان يركض بسرعة".

ولم توقع عقوبات على الصبي، حيث قال والده "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاوز الأمر لأنه طفل صغير".

ص.ش/ع.غ (د ب أ)