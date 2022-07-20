سيلعب حتى سن الـ38 .. كلوب يشيد بإمكانيات ساديو ماني الجسدية

رغم أن ساديو ماني انتقل قبل أسابيع إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلا أن حبال الود لم تنقطع مع مدربه السابق يورغن كلوب. مدرب "الريدز" كال المديح للنجم السنغالي المُتوج مؤخراً بجائزة أحسن لاعب في القارة الإفريقية، وتوقع أن يلعب كرة القدم لسنوات كثيرة.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال يورغن كلوب: "(ماني) سيلعب كرة القدم لسنوات. يمكنه اللعب حتى الـ 38 أو 39 من عمره، فلديه إمكانيات جسدية رائعة". وأضاف المدرب الألماني: "بايرن ميونيخ لديه الآن لاعب جيد حقاً. لقد ظل معنا لمدة 6 سنوات والكل رأى أن هذه الأنواع من الانتقالات تنجح".

وواصل كلوب حديثه عن ماني قائلاً :"سأستشهد به في المستقبل كمثال... في بعض الأحيان تكون هناك حاجة للتغيير"، وأردف: "أراد ساديو تغيير الأجواء واستجبنا لذلك. أنا بخير تماما مع ذلك، رغم أننا سنفتقده". وتابع كلوب بأن الطريقة التي رحل بها ساديو ماني كانت "محترمة".

وكان ساديو ماني قد أعلن قبل أيام أن قرار رحيله عن "الريدز" اتخذه قبل نحو سنة، بسبب حاجته إلى خوض تحد جديد في مسيرته الكروية، وفق ما تداولته أكثر من صحيفة بريطانية.

يشار إلى أن ساديو ماني انتقل إلى ليفربول سنة 2016 قادماً من فريق ساوثهامبتون. ونجح النجم السنغالي في تسجيل 120 هدفاً في 269 مباراة خاضها مع "الريدز" على مدار ست سنوات. وانتقل ساديو ماني مؤخراً إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني بعقد لمدة ثلاث سنوات مع العملاق البافاري.