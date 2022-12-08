سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟  

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قضت محكمة في بغداد بسجن الناشط العراقي الشاب حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد نشره تغريدة ينتفد فيها الحشد الشعبي. فهل باتت حرية التعبير في مهددة؟ وهل يصبح القضاء أداة تستغلها الحكومة والميليشيات لقمع منتقديها؟
ضيف الحوار: حسن حسين: كاتب وصحافي
قضت محكمة في بغداد بسجن الناشط العراقي الشاب حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد نشره تغريدة ينتفد فيها الحشد الشعبي. فهل باتت حرية التعبير في مهددة؟ وهل يصبح القضاء أداة تستغلها الحكومة والميليشيات لقمع منتقديها؟
العراقيون يترقبون نتائج التحقيقات في ما أطلقوا عليها سرقة القرن، وسط تقارير عن اتساع دائرة المعتقلين على خلفية هذه القضية.. فإلى أين وصلات التحقيقات بشأن اختلاس مليارين ونصف المليار دولار من ضرائب العراقيين؟
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