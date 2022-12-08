سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟  

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن "سرقة القرن" في العراق؟

العراقيون يترقبون نتائج التحقيقات في ما أطلقوا عليها سرقة القرن، وسط تقارير عن اتساع دائرة المعتقلين على خلفية هذه القضية.. فإلى أين وصلات التحقيقات بشأن اختلاس مليارين ونصف المليار دولار من ضرائب العراقيين؟