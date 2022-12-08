 سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟ | العراق اليوم | DW | 08.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

العراق اليوم

سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟

قضت محكمة في بغداد بسجن الناشط العراقي الشاب حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد نشره تغريدة ينتفد فيها الحشد الشعبي. فهل باتت حرية التعبير في مهددة؟ وهل يصبح القضاء أداة تستغلها الحكومة والميليشيات لقمع منتقديها؟

سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟

ضيف الحوار:
حسن حسين: كاتب وصحافي
 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟  

مواضيع ذات صلة

Iraqi security forces fire tear gas on the followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr inside the government Palace, Baghdad, Iraq, Monday, Aug. 29, 2022. Al-Sadr, a hugely influential Shiite cleric announced he will resign from Iraqi politics and his angry followers stormed the government palace in response. The chaos Monday sparked fears that violence could erupt in a country already beset by its worst political crisis in years. (AP Photo/Hadi Mizban)

سيف القضاء.. هل يهدد حرية الرأي والتعبير؟ 08.12.2022

قضت محكمة في بغداد بسجن الناشط العراقي الشاب حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد نشره تغريدة ينتفد فيها الحشد الشعبي. فهل باتت حرية التعبير في مهددة؟ وهل يصبح القضاء أداة تستغلها الحكومة والميليشيات لقمع منتقديها؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن سرقة القرن في العراق؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن "سرقة القرن" في العراق؟ 30.11.2022

العراقيون يترقبون نتائج التحقيقات في ما أطلقوا عليها سرقة القرن، وسط تقارير عن اتساع دائرة المعتقلين على خلفية هذه القضية.. فإلى أين وصلات التحقيقات بشأن اختلاس مليارين ونصف المليار دولار من ضرائب العراقيين؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن سرقة القرن في العراق؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن "سرقة القرن" في العراق؟ 30.11.2022

العراقيون يترقبون نتائج التحقيقات في ما أطلقوا عليها سرقة القرن، وسط تقارير عن اتساع دائرة المعتقلين على خلفية هذه القضية.. فإلى أين وصلات التحقيقات بشأن اختلاس مليارين ونصف المليار دولار من ضرائب العراقيين؟