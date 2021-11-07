 سيف الإسلام يخلط الأوراق بترشحه للرئاسة .. فمن يقف وراءه؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.11.2021

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سياسة واقتصاد

سيف الإسلام يخلط الأوراق بترشحه للرئاسة .. فمن يقف وراءه؟

كما اختفى سيف الإسلام القذافي فجأة عاد للظهور فجأة أيضا. لكن ظهوره هذه المرة أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل ليبيا وما يمكن أن يحدث إن فاز بانتخابات الرئاسة وموقف اللاعبين الدوليين من الأمر.

عاد سيف الإسلام القذافي إلى المشهد السياسي الليبي محدثاً الكثير من الجدل باعتزامه خوض السباق الرئاسي (14 نوفمبر 2021).

عاد سيف الإسلام القذافي إلى المشهد السياسي الليبي محدثاً الكثير من الجدل باعتزامه خوض السباق الرئاسي.

رغم رحيله قبل سنوات، إلا أن اسم القذافي لايزال يحتل موقعاً هاماً على الساحة السياسية الليبية. واليوم عاد الاسم يتردد بقوة بعد ان أعلن ابنه "سيف الإسلام" ترشحه لرئاسة البلاد وخوضه الانتخابات المقررة في نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

مختارات

قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.

قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني. الانتخابات التي تعتبر خطوة في جهود إنهاء العنف بتشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.

مستلهما إرث والداه الراحل، ظهر سيف الإسلام في فيديو، مرتدياً العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام، وتحدث سيف الإسلام ربما بالطريقة نفسها التي اشتهر بها والداه، ما عده البعض وسيلة لإثارة حنين الليبيين إلى وقت كانت البلاد فيه مستقرة رغم كونها ترزح تحت حكم ديكتاتوري طويل الأمد.

لعب سيف الإسلام أدواراً مهمة في الشأن الليبي قبل الثورة على والده. وبعد قيام الثورة، كان سيف الإسلام ثاني شخصية تدافع عن النظام، وظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة يدافع عن والده وينتقد الثوار ويهددهم ويصفهم "بالعملاء والخونة".

وضع قانوني ملتبس

كان المدعي العام العسكري في ليبيا محمد غرودة قد طالب مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي و الجنرال خليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع"، إذ يتهم كلاهما بارتكاب جرائم بحق الليبيين.

 

وسبق أن أصدر مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس مذكرّة لضبط سيف الإسلام القذافي، بعد ظهوره في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز". وكان سيف الإسلام  المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، قد تقدم بمستندات ترشحّه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها جنوبي البلاد، كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، مستكملاً المصوغات القانونية بحسب ما أعلنت  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يذكر أنه في عام 2015 حكم القضاء الليبي على سيف الإسلام القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، "لتورطه بارتكاب جرائم حرب" لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن الحكم لم ينفذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.

سيف الإسلام القذافي

رغم تمتعه بالكثير من المناصرين، إلا أن آخرين يرون فيه امتداداً لحقبة والده الديكتاتورية وتوريثاً للمنصب الرفيع.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول. وقال فادي عبد الله المتحدث باسم المحكمة لقناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية إن "وضعية سيف الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقاً للمذكرة التي صدرت عام 2011".

ويرى عبد الله الكبير الكاتب الصحفي الليبي والمحلل السياسي أن هناك عوائق قانونية تحول دون ترشح سيف الإسلام بعضها محلي والآخر دولي، مشيراً إلى أن الكثيرين اليوم ينتظرون موقف النائب العام الليبي من هذا الأمر "خصوصاً وأن سيف الإسلام ظهر في جهة حكومية وحوله رجال أمن ومأموري ضبط قضائي يفترض أن يمارسوا عملهم بإلقاء القبض عليه باعتبار أنه مطلوب للقضاء وصادر في حقه حكم غيابي بالإعدام يلزمه بالمثول أمام المحكمة لكي يسقط هذا الحكم ويترافع أمام محكمة استئناف طرابلس، بالإضافة إلى أنه مطلوب للجنائية الدولية ووضعه القانوني كمطلوب لهذه المحكمة لم يتغير بترشحه للانتخابات الرئاسية" بحسب ما قال خلال حوار هاتفي مع DW عربية.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير

يرى عبد الله الكبير أن هناك عوائق قانونية تحول دون ترشح سيف الإسلام بعضها محلي والآخر دولي

مشهد سياسي معقد

ويرى المحلل السياسي عماد جلول أن سيف الإسلام استغل الصراع والفوضى لتمرير مشروعه السياسي. وأوضح جلول لوكالة الانباء الفرنسية أن "سيف الإسلام يعرف جيداً أن أحكام القضاء في ليبيا لا تحظى بقوة على الأرض لتنفذ، ويعوّل على المناخ المنقسم بين الأطراف المختلفة، ليقدّم مشروعه السياسي الطموح ويظهر بأنه المنقذ لليبيين من الصراع المستمر على السلطة".

ولعل اختيار سيف الإسلام لمدينة سبها لتقديم ترشحه فيها يعود الى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على مناطق أخرى في ليبيا. إذ رفض مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة ترشحه هو والجنرال حفتر للانتخابات. وحمل المجلس، في بيان صحفي أوردته قناة "ليبيا الاحرار" عبر حسابها على "تويتر" مسؤولية ما سماه "انهيار المشروع الانتخابي لرئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وعدد من أعضائه الذين شرعوا لترشح المجرمين".

 

وشدد بيان المجلس على الرفض التام لترشح نجل القذافي سيف الإسلام متهماً إياه بأنه "استخدم القوة المفرطة ضد الشعب الليبي وأن الاحكام الصادرة ضده نتيجة ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين".

ولسيف الإسلام الكثير من المنافسين بالفعل في الانتخابات، وبحسب عبد الله الكبير الكاتب الصحفي الليبي والمحلل السياسي فإن "هناك شخصيات ترى فيه منافساً قوياً يحظى بكتلة انتخابية كبيرة، ستكون متضايقة للغاية من ظهوره، كخليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا وحتى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالي - إن سمح له بالترشح - وعارف النايض، السفير الليبي السابق في الإمارات ورئيس تكتل أحياء ليبيا، لذلك أتصور أن كل المرشحين المحتملين للرئاسة الآن سيعيدون حساباتهم، ولا شك أن معسكراتهم في ارتباك".

وأضاف أنه من المؤكد أن هناك انشقاقات في صفوف المؤيدين لخليفة حفتر، على اعتبار أن معركته السياسية أو العسكرية التي خاضها خلال السنوات الماضية والتي كان جزء كبير من حاشيته واتباعه ومقاتليه من أنصار القذافي، واليوم يتوقع أن ينشق هؤلاء عن حفتر ويذهبون وراء سيف الإسلام، الابن الأكبر للقذافي والوريث الشرعي للنظام السابق، ما قد ينتج عنه تراجع كبير في معسكر خليفة حفتر".

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انقسام الشارع الليبي حول ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية

فيما أكد محمد عمر دوردة أحد مؤسسي مكتب ليبيا للاستشارات الربحية في اتصال هاتفي مع DW عربية أنه "في الوقت الحالي، تم تسجيل سيف الإسلام فقط كمرشح وأن هناك سيناريو لايزال قائماً وهو عدم قبول ترشيحه. ومع ذلك ، فإن عودته إلى المشهد ضمنت له مساحته في المشهد السياسي، سواء تمت الموافقة على ترشيحه أم لا. ويعتمد بقاء الرجل كشخصية سياسية مركزية في المشهد الليبي من عدمه على طبيعة الأوراق التي يملكها بين يديه والدور الذي يريد أن يلعبه والتحالفات التي يعتزم إنشاؤها والمستشارون الذين سيختارهم.. كل هذه أمور ستحدد مستقبله في ليبيا".

بدوره، يعتبر الباحث الدولي المختص بالشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن تقدم سيف الإسلام ترشيحه للانتخابات الرئاسية، سوف يزيد من "هشاشة" العملية الانتخابية برمتها. وقال الحرشاوي لوكالة الانباء الفرنسية إن ترشح " سيف الإسلام الآن لا يمكن إلا أن يزيد من هشاشة المشروع الانتخابي، والارتباك في الوضع القائم".

من جانبه يرى المحلل السياسي عماد جلول أن " أنصار القذافي يظل لهم ثقل في الانتخابات، وهم يمثلون شريحة شعبية واسعة، وربما تصل أصواتهم بسيف الإسلام إلى مقاليد السلطة بشكل درامي".

وفيما أعرب مواطنون ليبيون عن قلقهم من ترشح سيف الإسلام للانتخابات واعتبروه نذير شؤم على مستقبل ليبيا وإشارة لتعقد المشكلة الليبية أكثر بدلا من حلها، قال آخرون إن ترشحه يمكن أن يكون له قبول عند بعض الناس لكن لا احد يعلم فعلياً ما هي خطط الرجل ولا طبيعة رؤيته للازمة الليبية حتى الآن.

حرب خفية بين داعمي المرشحين

دولياً، تتحدث تقارير عن مساندة بعض الدول الإقليمية والأوروبية لأسماء بعينها في الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة.

ويؤكد عبد الله الكبير الكاتب الصحفي الليبي والمحلل السياسي أن "كل الشخصيات البارزة على الساحة الليبية لديها داعمين إقليميين ودوليين، فمثلاً حفتر هو ورقة روسية مصرية وإماراتية، أيضاً سيف الإسلام هو ورقة روسية تسبق أهمية خليفة حفتر والذي يبقى ورقة احتياطية لسيف الإسلام"، مضيفاً أن "ظهور سيف الإسلام في هذا التوقيت هو بمثابة رد روسي على الخطة الأمريكية بإجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة شرعية تتصدى للوجود الروسي في ليبيا وتحد من نفوذه وهذا أمر تريده كل الدول الأوروبية".

سيف الاسلام القذافي وخليفة حفتر

تلاحق الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات كلا من خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي

ويضيف المحلل السياسي الليبي أن "الشخصيات الأخرى لها ارتباطاتها إما مع الولايات المتحدة أو مع فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا، "لذلك أصر على أن هذه المعركة الانتخابية إن جرت فهي ستكون معركة دولية وإقليمية بامتياز، غير أن الفيصل هنا هو صندوق الانتخاب بينما في المعركة السابقة - وهي أيضاً كانت دولية وإقليمية بامتياز شن فيها حفتر هجومه الفاشل على طرابلس - وقفت وراءها عدة دول كمصر والإمارات والأردن والسعودية وروسيا وفرنسا، وفي المقابل حظيت حكومة الوفاق بدعم تركي واضح وسط تعاطف محدود من إيطاليا وبريطانيا لم يصل إلى مستوى خوض المعركة ومواجهة الدول الأخرى التي كانت تساند حفتر".

وقال المحلل السياسي الليبي إنه رغم كون موضوع الانتخابات الرئاسية الليبية ومرشحيها موضوع ليبي داخلي ولا ينبغي لدول أخرى أن تتدخل فيه "لكن واضح جداً أن هذه المعركة الانتخابية هي معركة إقليمية ودولية بشكل مؤكد".

ولا يتوقع عبد الله الكبير ان تجرى الانتخابات في موعدها وان جرت فلن تجرى انتخابات رئاسية وسيكتفى بالبرلمانية "وربما تتفق القوى الدولية على تأجيل موعدها على اعتبار أنه ليس هناك شخصية واحدة عليها توافق أو إجماع خاصة وسط الجدل الدائر بشأن القوانين الانتخابية".

وفيما يقترب موعد الانتخابات الليبية، لا تزال الكثير من المشاكل عالقة، ما يضع عراقيل صعبة أمام إجراء هذا الاستحقاق خاصة مع وجود مراكز قوى متعددة المشارب تملك على الأرض كتائب عسكرية وتشكيلات مسلحة، وقد يلجأ البعض للقوة للتعبير عن موقفه الرافض للانتخابات أو لنتائجها.

عماد حسن/كاثرين شاير

  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنحل في ليبيا مصطفى عبدالجليل

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    مصطفى عبدالجليل

    يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.

  • محمود جبريل، أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام القذافي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمود جبريل

    يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

  • رئيس حزب الوطن الإسلامي في ليبيا عبدالحكيم بلحاج

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحكيم بلحاج

    كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.

  • محمد يوسف المقريف، أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد يوسف المقريف

    هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.

  • الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    نوري بوسهمين

    الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.

  • رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عقيلة صالح عيسى

    انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.

  • خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    خليفة حفتر

    يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

  • فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    فايز السراج

    انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.

  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد المنفي

    اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.

  • عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحميد دبيبة

    تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.

  • موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    موسى الكوني

    فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين


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