يعد زيغمار غابريل من السياسيين الألمان الذين يتمتعون بالجرأة. شغل منصب وزير الخارجية الألماني خلفا للوزير السابق شتاينماير. قبل ذلك كان رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائبا للمستشارة ميركل.

لمع اسم سيغمار غابريل كسياسي ألماني عندما تولي منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى. وخلال الفترة من 2005 إلى 2009 تولى منصب وزير البيئة الاتحادي في إطار حكومة ائتلافية تضم حزبه إلى جانب الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل. كما تولي سابقا منصب وزير الاقتصاد والطاقة إضافة إلى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتحالف مع حزب المستشارة ميركل في تشكيل الحكومة الألمانية. يعد كابريل من ابرز السياسيين الألمان الذين ركزوا جهودهم على حماية البيئة في ألمانيا. كما يدعم بقوة الجهود الرامية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد الدولي.