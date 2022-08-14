سيشل: حماية الطبيعة وتدفق السيّاح

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كازن/ Cousin: جزيرة صغيرة في سيشل، تضم حوالي 300 ألف طائر، وهذا لأنها منذ أكثر من خمسين عاماً محمية طبيعية. هنا يمكن معايشة ما ستبدو عليه سيشل بدون تدخل بشري. يوجّه الحراس السائحين حول الجزيرة ويضمنون حماية النباتات والحيوانات فيها.
أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟
وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.
انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أيام قليلة، وانطلقت معها مجموعة من المشكلات التي أظهرت البطولة بشكل غير لائق، وأغلبها ذات طابع تنظيمي وأخرى على علاقة باجراءات كورونا في ظل انتشار الفيروس بين اللاعبين.
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
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