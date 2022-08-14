العولمة 3000

سيشل: حماية الطبيعة وتدفق السيّاح

كازن/ Cousin: جزيرة صغيرة في سيشل، تضم حوالي 300 ألف طائر، وهذا لأنها منذ أكثر من خمسين عاماً محمية طبيعية. هنا يمكن معايشة ما ستبدو عليه سيشل بدون تدخل بشري. يوجّه الحراس السائحين حول الجزيرة ويضمنون حماية النباتات والحيوانات فيها.