 سيشل: حماية الطبيعة وتدفق السيّاح | العولمة 3000 | DW | 20.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

سيشل: حماية الطبيعة وتدفق السيّاح

كازن/ Cousin: جزيرة صغيرة في سيشل، تضم حوالي 300 ألف طائر، وهذا لأنها منذ أكثر من خمسين عاماً محمية طبيعية. هنا يمكن معايشة ما ستبدو عليه سيشل بدون تدخل بشري. يوجّه الحراس السائحين حول الجزيرة ويضمنون حماية النباتات والحيوانات فيها.

المزيد من المركز الإعلامي

الصين: رعاية رقمية في دور المسنين

الصين: رعاية رقمية في دور المسنين 14.08.2022

Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

حدائق خضراوات منزلية تؤمن اكتفاء ذاتيا للنساء في غانا 13.08.2022

Magazin Global 3000 vom 21.02.2022 Peru Blaubeeren Beschreibung: Peru ist weltweit einer der großen Exporteure von Blaubeeren. Das bringt Geld und Arbeitsplätze - auf Kosten der Umwelt. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben Copy: SWR

زراعة التوت الآسي في صحراء بيرو وأضراره البيئية 13.08.2022

Magazin Global 3000 vom 21.02.2022 Ägypten Musik Beschreibung: Mahraganat ist in Ägypten unter jungen Menschen populär. Die Regierung hat den Mix aus Elektro und Rap verboten. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben Copy: WDR

مصر: حظر فن الراب في المهرجانات 13.08.2022

المزيد العولمة 3000

مجلة العولمة ـ مساعدة نفسية للمزارعين في كندا ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - مجلة العولمة ـ مساعدة نفسية للمزارعين في كندا ومواضيع أخرى 20.08.2022

Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Argentinien Gemüse Beschreibung: Der argentinische Spitzenkoch Martín Lukesch will etwas gegen den Hunger der Armen unternehmen und hat ein Gemeinschaftsbeet gegründet. Hier können Menschen mit wenig Geld mit anpacken und einen Teil der Ernte mit nach Hause nehmen. Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Copy: WDR

الأرجنتين: كبير طهاة وحديقته للخضراوات 20.08.2022

Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Iran Teppichhändler Beschreibung: Die Menschen im Iran leiden unter den Folgen der Sanktionen gegen das Land. Die Armut wächst. Immer wieder kommt es deswegen zu Demonstrationen. Auch bei den Teppichhändlern in Kashan läuft derzeit wenig, denn im Iran hat kaum jemand Geld für Teppiche und exportieren dürfen sie ihre Waren nicht.

إيران: كساد تجارة السجاد 20.08.2022

Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Magazin Global 3000 vom 15.08.2022. Kanada Landwirte Beschreibung: Waldbrände und Überflutungen haben beinahe die Existenz des Farmerpaares MacDonald zerstört. Doch sie machen weiter und bauen die Farm wieder auf. Die seelischen Wunden aber bleiben. Kanadas Regierung bietet deswegen auch psychologische Hilfe an Copy: WDR

كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم 20.08.2022

اقرأ أيضا

Lumberjacks use an electric saw to cut a tree in Khamis Banisaad district of al-Mahweet province, Yemen, June 10, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah SEARCH ABDULLAH DEFORESTATION FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

تقرير أممي يحذر: استغلال الأنواع البرية يهدد مليارات البشر! 08.07.2022

أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟

Ein Sanitäter transportiert die Leiche eines Opfers nach einem Artilleriebeschuss in einem Touristenort im Nordirak ab. Im Nordirak sind bei einem Artilleriebeschuss mindestens acht Menschen getötet worden. Rund 20 weitere Zivilisten seien bei dem Angriff in einer Touristenregion in der kurdischen Region Dohuk verletzt worden. Die Behörden in der autonomen Region Kurdistan machten das Nachbarland Türkei für den Beschuss verantwortlich. +++ dpa-Bildfunk +++

برلين تدعو للتحقيق.. غضب شعبي في العراق وإدانة دولية عقب هجوم دهوك 21.07.2022

وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.

Gammbia's supporters react before the Group F Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Mauritania and Gambia at Limbe Omnisport Stadium in Limbe on January 12, 2022. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون 2022 .. أزمات ومشكلات لا تنتهي! 13.01.2022

انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أيام قليلة، وانطلقت معها مجموعة من المشكلات التي أظهرت البطولة بشكل غير لائق، وأغلبها ذات طابع تنظيمي وأخرى على علاقة باجراءات كورونا في ظل انتشار الفيروس بين اللاعبين.

Ein Mann erhält seine dritte Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Der israelische Premierminister kündigte an, dass Israel eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für bereits geimpfte Personen über 60 Jahre anbieten wird. +++ dpa-Bildfunk +++

لمواجهة "أوميكرون"..دول عربية تشدد إجراءاتها وإسرائيل تغلق الحدود 28.11.2021

أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.