سيري وألِكسا - هل هي حقاً رفيق ومساعد؟

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ألِكسا وسيري من أنظمة المساعدة بالصوت التي وفرت امكانيات جديدة، لكن هذه الأنظمة المساعدة تحمل في طياتها مخاطر.
على سبيل المثال فيما يخص حماية البيانات وكذلك إمكانية التعرض للتلاعب بالمستخدم دون درايته.
أضحت تجربة الزبون مع المنتج إحدى أهم المعايير الذي تدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالشراء من عدمه. لكن هل هذه التقييمات دقيقة فعلا؟
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
علقت شركتا أبل وأمازون منصة بارلير من متجر تطبيقات أبل وخدمة أمازون لاستضافة المواقع حيث قالت الشركتان إن المنصة التي تشتهر بجذب اليمينيين المتطرفين، لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات المحرضة على العنف.
بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.
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