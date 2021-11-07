 سيري وألِكسا - هل هي حقاً رفيق ومساعد؟ | المستقبل الآن | DW | 04.11.2021

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المستقبل الآن

سيري وألِكسا - هل هي حقاً رفيق ومساعد؟

ألِكسا وسيري من أنظمة المساعدة بالصوت التي وفرت امكانيات جديدة، لكن هذه الأنظمة المساعدة تحمل في طياتها مخاطر. على سبيل المثال فيما يخص حماية البيانات وكذلك إمكانية التعرض للتلاعب بالمستخدم دون درايته.

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