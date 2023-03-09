سيرجي لافروف في جولة إلى أميريكا اللاتينية

وزير الخارجية الروسي يهدد بتعليق اتفاق تصدير الحبوب

في مؤتمر صحفي جمع وزيرا خارجية تركيا وروسيا، لافروف يعلن أن بلاده قد لا تمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، ما لم تخفف العقوبات الغربية على صادرات الأسمدة. ونظيره التركي يجدد التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق.