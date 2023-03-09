 سيرجي لافروف في جولة إلى أميريكا اللاتينية | DW الأخبار | DW | 20.04.2023

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DW الأخبار

سيرجي لافروف في جولة إلى أميريكا اللاتينية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى هافانا قادما من نيكاراغوا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، في إطار جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية. وشدّد لافروف في كراكاس على ضرورة "توحيد القوى" لمواجهة "الابتزاز" الغربي.

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