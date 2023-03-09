سيرجي لافروف في جولة إلى أميريكا اللاتينية

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى هافانا قادما من نيكاراغوا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، في إطار جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية. وشدّد لافروف في كراكاس على ضرورة "توحيد القوى" لمواجهة "الابتزاز" الغربي.
في مؤتمر صحفي جمع وزيرا خارجية تركيا وروسيا، لافروف يعلن أن بلاده قد لا تمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، ما لم تخفف العقوبات الغربية على صادرات الأسمدة. ونظيره التركي يجدد التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق.
خلال الرئاسة الدورية لروسيا لمجلس الأمن الدولي في شهر أبريل، سيرأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن. وانتقدت أوكرانيا ذلك، فيما طالب مسؤولون أمريكيون بوقف عضوية روسيا الدائمة في المجلس.
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قاعة الاجتماعات خلال اجتماع مجموعة العشرين السابقة في بالي، أمر تغير خلال الاجتماع الحالي الذي تستضيفه الهند حاليا، والذي شهدت "مواجهة" مباشرة بين وزيرة الخارجية الألمانية ولافرف.
تظهر مجموعة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين، في أفريقيا كمزود للخدمات الأمنية بلا رحمة. ولكن يبدو الآن أن أنشطة المجموعة تتجاوز ذلك بكثير. ما هو دورها في خلفية ما يجري في السودان؟ وكيف يعمل "نظام فاغنر"؟
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