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طبيعة وبيئةسيراليون

سيراليون: حماية حق ملكية الأرض

١٠ أغسطس ٢٠٢٤

لا تزال أفريقيا تعاني من عمليات الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل الشركات الدولية الكبرى. لكن مجموعة في سيراليون تعمل على تحقيق المزيد من العدالة.

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سيراليون هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. تتمتع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا باحتياطيات كبيرة من الموارد المعدنية والكثير من المناطق الطبيعية القابلة للاستخدام. إحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في الأعوام الأخيرة تتلخص في بيع وتأجير الأراضي ـ غالباً لشركات ضخمة من الخارج. وعادة ما تتم صفقات حقوق الأراضي دون الأخذ برأي السكان المحليين. ولا تعرف العديد من المجتمعات القروية سوى القليل عن حقوقها، كما انها لا تستطيع تحمل تكاليف المشورة القانونية. تلتزم منظمة Namati غير الحكومية بتمثيل هذه المجموعات على وجه التحديد. إذ يسافر من يطلق عليهم "المحامون الحفاة" إلى الأماكن النائية، ويقدمون المشورة للسكان المحليين بشأن حقوقهم، وبالتالي يمنحونهم صوتًا في المفاوضات حول الأرض التي يعيشون عليها. ريبورتاج: سام ليبمان وتشيرنو مصطفى ثورونكا.

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Global 3000 (20.06.2022) Bhutan

بوتان: قلق بشأن المياه

لا تساهم بوتان في تغير المناخ، لكنها تعاني وتكافح بشكل متزايد من عواقبه، كذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الموسمية غير المنتظمة والجفاف والفيضانات والتي تدمر المحاصيل بشكل متكرر. لكن الدولة الصغيرة تحارب أزمة المياه بأفكار جيدة.
طبيعة وبيئة٢٦ يونيو ٢٠٢٢06:30 دقيقة
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