سيدة سعلت عمدا في وجه سائق مهددة بالسجن 16 عاما!

بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تسعل عمدا في وجه سائق وتزيل الكمامة من على وجهه، تواجه الشابة الأمريكية أرنا كيمياي اتهامات خطيرة قد تودي لحبسها لمدة تصل إلى 16 عاما.
كيمياي، والبالغة من العمر 24 عاما، متهمة حاليا بـ ”التعدي بوسائل يمكن أن ينتج عنها إصابة خطيرة بالجسد"، وفقا لموقع صحيفة إندبندنت.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط حيث تواجه كيمياي كذلك تهمة ارتكاب جنحة من الدرجة الثانية لمحاولة السرقة على متن سيارة أجرة بعد محاولتها سرقة هاتف السائق.
كما انتهكت الشابة الأمريكية للقرارات الصحية المحلية المتعلقة بفيروس كورونا بما يعد جنحة يعاقب عليها القانون، وفقا لموقع صحيفة نيوزويك. فبسبب الجائحة التي تسببت حتى الآن في إصابة ما يقرب من 30 مليون أمريكي ووفاة أكثر من نصف مليون آخرين، أصبح على الجميع ارتداء كمامات الوجه في الولايات المتحدة في بعض المناطق.
وفي حالة ثبوت جميع التهم الموجهة لها، يمكن أن تصل عقوبة كيمياي بالحبس بمدة تصل إلى 16عاما، فضلا عن دفع غرامات قيمتها 3000 آلاف دولار أمريكي.
وتعود الواقعة للسابع من شهر مارس/آذار الحالي، لدى ركوب كيمياي وصديقتيها سيارة أجرة من شركة أوبر. وبعد بضعة دقائق من بدء الرحلة، توقف السائق لرفض كيمياي ارتداء كمامة الوجه، ثم بدأت كيمياي، كما ظهر في فيديو انتشر لاحقا، وهي تصيح وتسب السائق ثم تسعل عمدا في وجهه وتزيل كمامته وتحاول سرقة هاتفه. كما ظهرت إحدى مرافقات كيمياي خلال الواقعة وهي تصيح ”لدي كورونا".
وأثار الفيديو الكثير من الغضب والاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر تطبيق أوبر حرمان كيمياي من استخدام خدمات الشركة، لتتخذ تطبيقات التوصيل الأخرى نفس القرار ضد الشابة الأمريكية.
ودعت سلطات مدينة فرانسيسكو كيمياي لتسليم نفسها فورا، لتتوجه بالفعل للشرطة في الرابع عشر من الشهر الحالي ويتم إلقاء القبض عليها وتوجيه اتهامات رسمية لها بسبب سلوكها.
د.ب/ز.أ.ب
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين
كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بريق خافت في عيد الميلاد
وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة
متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
حزن يخيم على مدينة هامبورغ
والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ
فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ
هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
سبات بافاري طويل
كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بقعة وباء ساكسونيا
في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بالكمامة أمام كنيسة دريسدن
وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
صورة وكأنها من التاريخ
الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!