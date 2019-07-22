سيدة تطلب الطلاق لأن زوجها "لا يتشاجر" معها!

تقدمت سيدة في الإمارات بدعوى لطلب الطلاق من زوجها بسبب حبه "الزائد عن الحد" لها، والذي يدفعه لمساعدتها في القيام بأعمال المنزل وإغراقها بالهدايا بشكل يبدو أن الزوجة لا تستطيع تحمله.
واشتكت السيدة الخليجية للمحكمة الشرعية بإمارة الفُجيرة من عدم قيام زوجها أبداً بمجادلتها أو الصراخ عليها وتعامله الدائم بلطف معها. ووفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية، بالرغم من مشاعر الرجل، وصفت الزوجة حياتها معه بأنها "جحيم بسبب معاملته غير القاسية لها"، حيث أن حبه لها زائد عن الحد لدرجة دفعتها لطلب الطلاق.
وقالت الزوجة في طلب الطلاق: "أشتاق لخلاف واحد معه، ولكن يبدو هذا مستحيلاً بسبب رومانسية زوجي التي تجعله متسامحاً دائماً ولإغراقه لي بالهدايا".
كما أضافت: "أحتاج لنقاش حقيقي وليس حياة مليئة بالطاعة وخالية من الخلاف".
أما بالنسبة لرد فعل الزوج على شكوى زوجته منه، فقد أكد أنه كان فقط يرغب في أن يكون "زوجاً ممتازاً"، حتى أنها حين اشتكت من زيادة وزنه، قام بتطبيق نظام غذائي صارم وأداء تمارين رياضية للحصول على جسم رياضي، لدرجة أنه أُصيب بشرخ في ساقه بسبب ما بذله من مجهود.
وطلب الزوج من المحكمة أن تنصح زوجته بالعدول عن طلب الانفصال قائلاً: "أيس من الإنصاف الحكم على تجربة الزواج بعد مرور عام واحد، وكلنا نتعلم مما نرتكبه من أخطاء".
وقررت المحكمة بالنهاية تأجيل القرار بخصوص طلب الانفصال، بهدف إعطاء فرصة للزوجين من أجل التصالح.
د.ب/ ي.أ
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