 سيدة التنقل الكهربائي في برلين | عالم السرعة | DW | 30.06.2022

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عالم السرعة

سيدة التنقل الكهربائي في برلين

في برلين سنرافق قائدة أطول حافلة كهربائية، امرأة تعشق السيارت الكهربائية الحديثة. وتنقل هذا العشق إلى ركابها في كل جولة داخل العاصمة الألمانية.

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