سيدة التنقل الكهربائي في برلين

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في برلين سنرافق قائدة أطول حافلة كهربائية، امرأة تعشق السيارت الكهربائية الحديثة. وتنقل هذا العشق إلى ركابها في كل جولة داخل العاصمة الألمانية.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف الناتو بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية، كما وعد أوكرانيا في قمة الناتو بمزيد من توريدات الأسلحة.
في أحدث شحنة أسلحة ثقيلة تتسلمها أوكرانيا، أعلنت كييف نشر نظام المدفعية الألماني المتطور "بانزرهاوبيتز 2000"، شاكرة برلين على تعاونها ومعتبرة التسليم "مثالاً على التعاون الدولي لدعم أوكرانيا".
في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.
بعد إبرام اتفاقية مع باكستان، من المنتظر وصول آلاف الأفغان لألمانيا بطريقة مشروعة، وخاصة أولئك الذين تعهدت برلين بإيوائهم. ويجري الحديث على الأغلب عن موظفين محليين سابقين كانوا يعملون لصالح الجيش الألماني في أفغانستان.
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