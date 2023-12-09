سيدة أوكرانيا الأولى تطالب بدعم بلادها محذرة من "خطر مميت"

حذرت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا من "خطر مميت" على بلادها حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرّض فيه المساعدات الغربية لكييف للتهديد بسبب الانقسامات السياسية.

قالت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سأم العالم تقديم المساعدات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي معرض حديث لبرنامج صنداي السياسي على شبكة بي.بي.سي. قالت زيلينسكا: "نحن نحتاج حقاً للمساعدة. وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سأمنا سنموت". وأضافت: "وببساطة، إذا سأم العالم، فسوف يتركنا نموت".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفاً أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.

وصرّح زيلينسكي خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفاً وستضعان حداً لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".

وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمهوريين هناك من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سوف يكون "هدية عيد الميلاد" (الكريسماس) للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وعرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريك ي الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.

وتمثل هذه الخطوة هزيمة للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقّف عند حدود أوكرانيا، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

ويتصاعد قلق الحلفاء في الغرب إزاء الدعم بالغ الأهمية لأوكرانيا كي تواصل التصدي للغزو الروسي ، وسط إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد فشل الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف والذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

وباتت المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا، والتي تعتبر ضرورية لجهود كييف الحربية، موضع شكوك متزايدة بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ رويترز)