 سيدات فرنسا يفزن على سيدات المغرب برباعية نظيفة في مونديال السيدات | DW الأخبار | DW | 08.08.2023

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DW الأخبار

سيدات فرنسا يفزن على سيدات المغرب برباعية نظيفة في مونديال السيدات

أنهت سيدات فرنسا مغامرة منتخب سيدات المغرب في كأس العالم لكرة القدم للسيدات وفزن عليهن بأربعة أهداف نظيفة. ظهر الاجهاد على لاعبات المغرب ونجحت فرنسا في الضغط عليهن .

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Melbourne, Australia, July 31st 2023: Hayley Raso 16 Australia celebrates scoring her teams second goal during the 2023 FIFA Womens World Cup Group B football match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium AAMI Park in Melbourne, Australia. Noe Llamas / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xNoexLlamasx/xSPPx spp-en-NoLlSp-20230731-NLA05882

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Mandatory Credit: Photo by James Worsfold/Shutterstock 14033582bl Anissa Lahmari of Morocco celebrates scoring her side s first goal Morocco Women v Colombia Women, FIFA Women s World Cup, Group H, International Football, Perth Rectangular Stadium, Perth, Australia - 03 Aug 2023 Morocco Women v Colombia Women, FIFA Women s World Cup, Group H, International Football, Perth Rectangular Stadium, Perth, Australia - 03 Aug 2023 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xJamesxWorsfold/Shutterstockx 14033582bl

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