سيدات فرنسا يفزن على سيدات المغرب برباعية نظيفة في مونديال السيدات

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أنهت سيدات فرنسا مغامرة منتخب سيدات المغرب في كأس العالم لكرة القدم للسيدات وفزن عليهن بأربعة أهداف نظيفة. ظهر الاجهاد على لاعبات المغرب ونجحت فرنسا في الضغط عليهن .
تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعدما تغلب على نظيره المغربي بأربعة أهداف لصفر، وبذلك أنهت لبؤات الأطلس مغامرتهن في المونديال كأول فريق عربي يتأهل لهذا العرس الكروي.
رغم خروجهن من ثمن نهائي المونديال بعد هزيمة قاسية أمام فرنسا خلقت سيدات المنتخب المغربي شعوراً "بالفخر" و"الاحترام"، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربياً، "لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية".
للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تودع ألمانيا البطولة من دور المجموعات. وبعد أن تفوقت عليها كوريا الجنوبية تكتيكياً برزت أسئلة ملحة لا بد من الإجابة عليها.
كرة القدم المغربية تستمر في الإبهار وهذه المرة مع السيدات اللائي انتزعت تأهلا من دور المجموعات بدا لوهلة مستحيلاً. كيف تحقق ذلك؟ وما طبيعة المواجهة القادمة مع فرنسا؟
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