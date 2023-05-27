سيدات بايرن ميونيخ يتربعن أيضا على عرش الدوري الألماني لكرة القدم

كانت واحدة من تلك اللحظات المميزة التي تحدث في كرة القدم: ساكي كوماغاي، من بين الجميع هي التي أعطت بايرن ميونيخ تقدما مبكرا في اللقاء ضد نادي توربينه بوتسدام الهابط للدرجة الثانية. في الجولة 22 والأخيرة من الدوري الألماني للسيدات. هدفها هدّأ أعصاب زميلاتها في الأمتار الأخيرة من سباق البطولة. مع تقدم البافاريات بنقطتين على مطارداتهن من فولفسبورغ، كانت لاعبات فريق بايرن ميونيخ بحاجة للفوز من أجل انتزاع لقب الدوري، بغض النظر عن نتيجة لقاء فولفسبورغ مع فرايبورغ.

الشيء نفسه كان يحتاجه مثلا فريق بوروسيا دورتموند في دوري الرجال، ولكنه لم ينجح في هذه المهمة في ختام موسم الدوري الألماني للرجال، ليذهب اللقب لصالح فريق الرجال في بايرن ميونيخ.

ربما كان هذا المصير المرّ الذي عاشه دورتموند هو الذي حفّز اللاعبة كوماغاي لتوضيح الأمور في وقت مبكر. فمع أول ركلة ركنية لفريقها، تقدمت إلى الأمام وسددت الكرة، التي حولتها لها اللاعبة الدولية لينا ماغول، باتجاه القائم البعيد (الدقيقة 4). ثم سجلت كوماغاي، التي تلعب مباراتها الأخيرة مع البايرن، مرة أخرى في الشوط الثاني، حينما أحرزت الهدف التاسع. وفي النهاية أشارت النتيجة إلى فوز كاسح لبايرن ميونيخ 11- 1. وبالتالي فإن فوز سيدات فولفسبورغ على فرايبورغ 2-1 كان أمرا جانبيا.

في آخر مباراة لها مع بايرن ميونيخ، ساهمت اليابانية ساكي كوماغاي في حسم ناديها للقب البطولة

انضمت كوماغاي، التي فازت بكأس العالم مع منتخب اليابان في عام 2011، إلى ميونيخ في عام 2021 قادمة من أولمبيك ليون، أفضل فريق في أوروبا، لتفوز أيضا بالألقاب مع بايرن. وقد نجحت في ذلك في مباراتها رقم 64. لقد لعبت دورا رئيسيا في تتويج بايرن باللقب الرابع في بطولة ألمانيا للسيدات، منذ تأسيس الدوري الألماني في عام 1990.كقائدة لخط الدفاع، كانت كوماغاي مسؤولة بشكل أساسي عن نجاح بايرن في إنهاء الموسم كأفضل دفاع مع تلقيه سبعة أهداف فقط. كما تمكنت النجمة اليابانية من تسجيل ثلاثة أهداف لفريقها؛ اثنان منها في مباراتها الأخيرة.

المدرب ألكسندر شتراوس ينجح في صنع التغيير

كانت أيضا مباراة خاصة لمدرب كوماغاي، ألكسندر شتراوس. فها هو ينجح في عامه الأول مع ميونيخ، من التتويج بالبطولة. بدأ المدرب النرويجي، البالغ من العمر الآن 47 عاما مسيرته التدريبية في وطنه مع فرق الرجال، في البداية في الدوريات الدنيا، حيث نجح كمدرب مساعد. وفي وقت لاحق، أحضره مدربه السابق إلى سلسلة النخبة كمساعد لنادي شترومغودسيت الذي يلعب في الدرجة الأولى. عمل شتراوس بداية كمدرب مساعد، ثم كمتخصص في تطوير اللاعبين. وفي عام 2017، غادر شترومغودسيت وانتقل إلى تدريب النساء. وصار المدير الفني لفريق زاندفيكن للسيدات في الدرجة الأولى لموسم واحد، ثم تولى منصب المدير الفني لمنتخب النرويج تحت 23 سنة للسيدات، وبعد ذلك المنتخب الوطني النرويجي للشابات تحت 19 سنة.

وفي النهاية، عاد إلى فريق زاندفيكن، وفاز في عام 2021 مع الفريق القادم من مدينة بيرغن في غرب النرويج، بأول بطولة في تاريخ النادي. وفي عام 2022، اندمج نادي زاندفيكن مع نادي بران بيرغن، وصار شتراوس المدرب الرئيس للفريق الجديد. لكنه لم يبق طويلا، حيث انتقل في صيف عام 2022 إلى ميونيخ وقاده في أول موسم له مع الفريق للتويج بلقب الدوري.

كل شيء تحت السيطرة: المدرب النرويجي ألكسندر شتراوس يفوز بالبطولة في عامه الأول مع سيدات بايرن

وعلى الرغم من إقصاء لاعبات بايرن ميونيخ من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، وخسارته في نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا أمام فولفسبورغ، تمكن الفريق من تحقيق لقب الدوري، الذي يعني الكثير للنادي.

مسيرة فريق شتراوس مثيرة للإعجاب: فبعد خسارته أمام فولفسبورغ في الجولة الخامسة، حقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية، لم تنقطع إلا بالتعادل السلبي مع باير ليفركوزن في الجولة قبل الأخيرة. وبهذا فاز فريق بايرن ميونيخ 15 مرة على التوالي. وكان الفوز الأخير على بوتسدام هو المباراة رقم 17 على التوالي في الدوري دون هزيمة.

"الكل جزء من النجاح. لتحقيق ذلك، كان يجب على الجميع فهم وظيفته وأدائها على أحسن وجه"، يشرح شتراوس فلسفته في النجاح في مقابلة حديثة مع صحيفة المساء في ميونيخ. ليس فقط النجاح الحالي مهم بالنسبة له، ولكن أيضا الآثار التي سيتركها كمدرب في النادي. ولقد ترك بالفعل بصمته الأولى كمدرب لنادي بايرن ميونيخ، مع فوزه بلقب الدوري.

احتفال مشترك بلقبي الدوري

وبالمناسبة كان رجال نادي بايرن ميونيخ يجلسون أيضا على مدرجات ملعب نادي بايرن ميونيخ، وهم يرتدون قمصان بيضاء مع سراويل وسترات تقليدية، يشاهدون زميلاتهم وهن يفزن بالبطولة دون ضغوط. وصفق جمال موسيالا وتوماس مولر والبقية مع كل هدف، وهتفوا أيضا عند تسليم درع البطولة من جانب المدربة الوطنية مارتينا فوس تيكلنبورغ.

وبعد ذلك ذهبوا مباشرة إلى قلب مدينة ميونيخ من أجل الاحتفال المشترك بالبطولة لفريقي الرجال والنساء، من على شرفة بلدية المدينة في ساحة مارينبلاتس في ميونيخ.

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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! أيتانا بونماتي أيتانا بونماتي هي الشريك المثالي لبوتياس في خط الوسط والهجوم، سواء في برشلونة أو في المنتخب الإسباني. في سن 13 عاما انضمت إلى قسم الناشئين في برشلونة. وفي سن السابعة عشر، ظهرت لأول مرة في الفريق الأول. لكن غياب زميلتها أليكسيا بوتياس عن بطولة أمم أوروبا الأخيرة جعل بونماتي عاجزة عن منع هزيمة فريقها في ربع النهائي أمام إنجلترا.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! عزيزات أوشوالا برصيد 20 هدفًا هذا الموسم، حققت عزيزات أوشوالا نجاحًا أكبر من زميلتها في نادي برشلونة بوتياس. تقاسمت النيجيرية الموسم الماضي لقب الهداف مع البرازيلية جيسي فيريرا من ريال مدريد. وللمرة الخامسة في مسيرتها يتم اختيار أوشوالا كأفضل لاعبة في إفريقيا.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! فريدولينا رولفو اللاعبة السابقة لبايرن ميونيخ وفولفسبورغ تعتبر من الركائز الأساسية لخط هجوم نادي برشلونة. وبخلاف ما كان عليه الوضع في الدوري الألماني، تشغل اللاعبة السويدية مهمة صناعة اللعب في برشلونة. فريدولينا رولفو كانت حاضرة رفقة المنتخب السويدي في بطولة أمم أوروبا للسيدات وبلغت معه المربع الذهبي. أما رصيدها من الأهداف في البطولة فلم يتعدى هدفا واحدا.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! ميلي برايت تتسم بالصلابة والقوة الدفاعية، فازت مع تشيلسي في عام 2022 بثنائية البطولة وكأس الاتحاد الإنجليزي. لكنها تعرضت لخيبة أمل بعد خروج فريقها من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. لكن ميلي برايت نجحت في تعويض هذه الخيبة بفوزها بلقب بطولة أمم أوروبا مع إنجلترا هذا الصيف.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! بث ميد بينما كانت برايت تقوم بصد كرات الخصوم من أمام مرمى فريقها في بطولة أمم أوروبا، كانت زميلتها "بث ميد" تقتنص الفرص لتسجيل الأهداف في الفريق المنافس. نجحت المهاجمة الإنجليزية في تسجيل ستة أهداف في البطولة وتوجت بلقبي أفضل هدافة وأفضل لاعبة في اليورو. وعلى صعيد الأندية احتلت بث ميد مع فريقها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر تشيلسي.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! فيفيانه ميدِما تشكل الهولندية فيفيانه ميدِما ثنائيا قويا مع بث ميد بخط الهجوم بفريق أرسنال الإنجليزي. وتمكنت ميدِما من تسجيل 14 هدفا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي. ولم تسر الأمور في بطولة أمم أوروبا مثلما كانت تتمنى المهاجمة السابقة لبايرن ميونيخ، حيث تعرضت للإصابة في أول مباراة ولم تعد للمشاركة إلا في دور ربع النهائي، الذي خسره المنتخب الهولندي أمام فرنسا. فيفيانه ميدِما لم تتمكن من تسجيل أي هدف في البطولة.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! سامانتا كِر سامانتا (سام) كِر هي اللاعبة الوحيدة الأكثر نجاحًا من ميدِما في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد سجلت الأسترالية 20 هدفا في 22 مباراة مع تشيلسي وبالتالي لعبت دورا رئيسيا في فوز فريقها بالبطولة. في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، سجلت كِر الهدف الأول لفريقها والهدف الثالث الحاسم في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بـ 3-2. كير تم اختيارها كأفضل لاعبة في إنجلترا.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! آدا هيغربيرغ اللاعبة النرويجية آدا هيغربيرغ هي أول سيدة تحصل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2018. في عام 2022 فازت مع أولمبيك ليون للمرة السابعة بلقب الدوري الفرنسي وللمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا. لكن هذا النجاح يظل غائبا عنها مع المنتخب النرويجي، إذ تعرضت رفقة منتخبها لهزيمة قاسية بـ 0-8 علي يد إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، وهو ما عجل بخروج النرويج من الدور الأول للبطولة.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! ويندي رونار مقارنة بهيغربيرغ حققت زميلتها في فريق ليون ويندي رونار نتائج أفضل في بطولة أمم أوروبا للسيدات. رونار هي مدافعة صلبة يبلغ طولها 1.87 متر وتظهر عليها ملامح الصرامة دائما. خرجت رونار رفقة المنتخب الفرنسي من المربع الذهبي لبطولة أمم أوروبا على يد المنتخب الألماني. وسبق لها أن فازت مع أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي 15 مرة وبدوري أبطال أوروبا ثماني مرات.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! ماري أنطوانيت كاتوتو لم تكن هدافة المنتخب الفرنسي حاضرة في مباراة الدور قبل نهائي من بطولة أمم أوروبا للسيدات أمام ألمانيا بسبب الإصابة التي جعلتها تغادر البطولة من الدور الأول. لكن كاتوتو تقدم دائما أداء رائعا مع المنتخب الفرنسي وتسجل الكثير من الأهدف. وعلى صعيد الأندية فازت ماري أنطوانيت كاتوتو بالكأس مع ناديها باريس سان جيرمان وتحمل لقب هدافة الدوري الفرنسي.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! كاديدياتو دياني كاديدياتو دياني تشكل ثنائيا رائعا مع كاتوتو في خط هجوم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي. دخلت أفضل لاعبة في فرنسا لعام 2021 عالم الاحتراف بشكل مبكر. ففي سن الـ 15 بدأت باللعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وإلى جانب كونها لاعبة، فإن كاتوتو هي أيضا منذ 2020 عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين المحترفين UNFP.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! سلمى باشا تلعب سلمى باشا مع أولمبيك ليون منذ أن كانت في الثامنة من عمرها. تبلغ الآن من العمر 21 عامًا لكنها فازت أربع مرات بلقب الدوري الفرنسي مع أولمبيك ليون كما تملك في رصيدها أيضا 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. سلمى والدها جزائري وأمها تونسية، وفي يورو 2022 ودعت اللاعبة، التي تلعب في مركز المدافع الأيسر، البطولة في الدور نصف النهائي، لكن سبق لها أن حققت اللقب الأوروبي مع المنتخب الفرنسي تحت 19 عامًا.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! كانتانيدي ماكاريو تجاور البرازيلية كانتانيدي ماكاريو زميلتها سلمى باشا بفريق أولمبيك ليون منذ 2021. عندما كانت طفلة هاجرت إلى الولايات المتحدة مع عائلتها، حيث تلقت مهاراتها في كرة القدم في المدرسة الثانوية والكلية. ماكاريو الآن حاملة للجنسية الأمريكية وتلعب للمنتخب الأمريكي.

جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022! ترينيتي رودمان والدها كان لاعب كرة سلة وحقق الكثير من الألقاب. وعلى عكس والدها، الذي كان يلعب كمدافع، تلعب ترينيتي رودمان في خط الهجوم. دخلت رودمان عالم الاحتراف في كرة القدم في 2021. وتعتبر اللاعبة الأكثر دخلا في دوري كرة القدم النسائية في الولايات المتحدة والهدافة الأولى لفريقها واشنطن سبيريت. إعداد: أندرياس شتن-تسيمونس/هـ. د



دافيد فورهولت، أندرياس تسيمونس/ف.ي