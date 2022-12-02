 سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم | DW الأخبار | DW | 10.07.2023

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سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم

سيدات المغرب يتأهلن كأول فريق عربي وأفريقي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم

المزيد من المركز الإعلامي

تشهد بطولة كأس العالم في قطر أعدادًا أكبر من المشجعات داخل الملاعب، بخلاف ما جرت عليه العادة في معظم البلدان العربية.

النساء العربيات يحضرن مباريات المونديال القطري بأعداد قياسية 02.12.2022

قالت روبوتات في أول مؤتمر صحفي لها على الإطلاق إنها تتوقع زيادة في عددها وكذلك مساعدتها في حل المشكلات العالمية.

قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" نظّمتها الأمم المتحدة في جنيف 09.07.2023

روسيا بصدد الانتهاء من نقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى جارتها وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يثير قلق جيرانها الغربيين وحلف الناتو 09.07.2023

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, stands next to Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians, at the Patriarchal Church of St. George in Istanbul, Turkey, Saturday, July 8, 2023. Zelenskyy attended a memorial ceremony for the victims of the war in Ukraine led by Patriarch Bartholomew I. (AP Photo/Francisco Seco)

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو 09.07.2023

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Ukrainian servicemen ride on armoured personnel carriers (APC) on a road toward Bakhmut, Donetsk region, on July 1, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد 10.07.2023

تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء، وتقدم دعمًا أكبر لأوكرانيا.

عضوية أوكرانيا واستعدادات نهائية لقمة الناتو في ليتوانيا 10.07.2023

زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف.

أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر 10.07.2023

تحظر أكثر من 100 دولة القنابل العنقودية. رغم ذلك اتخذت واشنطن قرارا بتزويد أوكرانيا بها بهدف مواجهة العدوان الروسي.

بايدن يدافع عن قراره "الصعب" تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية 09.07.2023

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فيفا يمنع ارتداء شارة "حب واحد" في بطولة كأس العالم للسيدات 30.06.2023

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في أستراليا ونيوزيلندا في هذا الصيف، بإمكانها ارتداء شارات تدعم قضايا اجتماعية. وهو ما رحبت به قائدة المنتخب الألماني.

FIFA president Gianni Infantino arrives for the football draw ceremony of the Australia and New Zealand 2023 FIFA Women's World Cup at the Aotea Centre in Auckland on October 22, 2022. (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

مونديال السيدات: فيفا يؤكد نفاذ تذاكر المباراة الافتتاحية 27.06.2023

ستخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارًا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

Spain players celebrate with the trophy after winning the Nations League final soccer match between Croatia and Spain at De Kuip stadium in Rotterdam, Netherlands, Sunday, June 18, 2023. (AP Photo/Martin Meissner)

إسبانيا تحرز لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا 18.06.2023

توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة النهائية في روتردام.

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 20: The FIFA logo is seen outside the FIFA headquarters prior to the FIFA Executive Committee Meeting on October 20, 2011 in Zurich, Switzerland. During their third meeting of the year, held over two days, the FIFA Executive Committee will approve the match schedules for the FIFA Confederations Cup Brazil 2013 and the 2014 FIFA World Cup Brazil. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

فيفا: لا تعتيم على مونديال السيدات.. والخطة البديلة البث عبر الإنترنت 14.06.2023

في ظل خلافات بشأن حقوق بث المباريات، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه لن يكون هناك "تعتيم" على بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات وأن بديل البث التلفزيوني سيكون بث المباريات عبر الإنترنت.