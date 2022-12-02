سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم

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سيدات المغرب يتأهلن كأول فريق عربي وأفريقي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في أستراليا ونيوزيلندا في هذا الصيف، بإمكانها ارتداء شارات تدعم قضايا اجتماعية. وهو ما رحبت به قائدة المنتخب الألماني.
ستخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارًا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة النهائية في روتردام.
في ظل خلافات بشأن حقوق بث المباريات، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه لن يكون هناك "تعتيم" على بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات وأن بديل البث التلفزيوني سيكون بث المباريات عبر الإنترنت.
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