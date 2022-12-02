سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم

فيفا يمنع ارتداء شارة "حب واحد" في بطولة كأس العالم للسيدات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في أستراليا ونيوزيلندا في هذا الصيف، بإمكانها ارتداء شارات تدعم قضايا اجتماعية. وهو ما رحبت به قائدة المنتخب الألماني.