 سيدات البافاري ينتزعن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.04.2021

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رياضة

سيدات البافاري ينتزعن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأبطال

كما كان متوقعا ضمنت سيدات الفريق البافاري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا، على حساب رونغارد السويدي. أما فريق فولسبورغ فقد خرج من البطولة من دور الستة عشر.

فريق بايرن ميونيخ للسيدات

فريق بايرن ميونيخ للسيدات - احتفال بالتأهل

تأهل فريق بايرن ميونيخ للسيدات إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم بهدف دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب فريق روزينغارد السويدي، وسجلت نجمة البايرن ليا شولر الهدف الوحيد في المباراة.

وكان الفريق البافاري للسيدات قد فاز في مباراة ذهاب ربع النهائي بثلاثية نظيفة.

في المقابل لم ينجح فريق فولسبورغ سيدات، الفريق الألماني الثاني في دور الستة عشر، من انتزاع ورقة التأهل من تشيلسي الإنجليزي وانهزم أمامه هزيمة نكراء بثلاثية نظيفة، بينما كانت قد دخلت شباكه هدفان مقابل هدف يتيم في ذهاب منافسات ذات الدور.

وفي مباراة ثالثة انهزمت سيدات برشلونة أمام مانشستر سيتي الذي ضمن الورقة الثالثة إلى المربع الذهبي. بينما لم يحسم أمر ورقة التأهل الرابعة بعدما أرجأت مباراة أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان بسبب الإصابات بفيروس كورنا.

و.ب/ م.س(سيد، د ب أ)

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سيدات البافاري ينتزعن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأبطال

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