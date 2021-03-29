سيدات البافاري ينتزعن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأبطال

كما كان متوقعا ضمنت سيدات الفريق البافاري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا، على حساب رونغارد السويدي. أما فريق فولسبورغ فقد خرج من البطولة من دور الستة عشر.
تأهل فريق بايرن ميونيخ للسيدات إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم بهدف دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب فريق روزينغارد السويدي، وسجلت نجمة البايرن ليا شولر الهدف الوحيد في المباراة.
وكان الفريق البافاري للسيدات قد فاز في مباراة ذهاب ربع النهائي بثلاثية نظيفة.
في المقابل لم ينجح فريق فولسبورغ سيدات، الفريق الألماني الثاني في دور الستة عشر، من انتزاع ورقة التأهل من تشيلسي الإنجليزي وانهزم أمامه هزيمة نكراء بثلاثية نظيفة، بينما كانت قد دخلت شباكه هدفان مقابل هدف يتيم في ذهاب منافسات ذات الدور.
وفي مباراة ثالثة انهزمت سيدات برشلونة أمام مانشستر سيتي الذي ضمن الورقة الثالثة إلى المربع الذهبي. بينما لم يحسم أمر ورقة التأهل الرابعة بعدما أرجأت مباراة أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان بسبب الإصابات بفيروس كورنا.
و.ب/ م.س(سيد، د ب أ)
سلسلة تحديات تواجهها الأمهات العاملات، لاسيما الرياضيات. حارسة مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات والأم الوحيدة في بوندسليغا حاليا تكشف لـ DW مصاعب الجمع بين الأمومة وكرة القدم بعد ثمانية أشهر من وضع طفلين توأم.
بعد أن توج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الشهر الماضي، أضاف بايرن ميونيخ كأس ألمانيا أيضا إلى خزائنه بعد فوزه على باير ليفركوزن، محققا الثنائية للمرة الـ13في تاريخه. كما توج فريق فولفسبورغ بطلا لكأس ألمانيا للسيدات.