سيدات ألمانيا يحطمن الرقم القياسي العالمي لسباق المطاردة للدراجات

كشفت ألمانيا عن نواياها في ذهبية سباق المطاردة للفرق للسيدات ضمن منافسات الدراجات في ألعاب طوكيو بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي في الجولة التأهيلية مع انطلاق برنامج الدراجات على المضمار اليوم الاثنين (الثاني من أغسطس/آب 2021).

وأكمل الرباعي الألماني المؤلف من فرانتسيسكا براوسه وليزا برناور وليزا كلاين وميكه كروجر 16 لفة على مضمار ايزو في أربع دقائق و07:307 ثانية ليتفوقن بفارق نحو ثلاث ثوان على الرقم القياسي السابق المسجل باسم بريطانيا حين فازت بالذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وبدت بريطانيا، التي سجلت أربع دقائق و10.236 ثانية سابقا، في طريقها لاستعادة الرقم القياسي العالمي لكنها احتلت المركز الثاني بعد أن سجلت أربع دقائق و09:022 ثانية.

مشاهدة الفيديو 12:59 شارك مسائية DW: أولمبياد طوكيو.. هل تهزم الرياضة جائحة كورونا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3xxnX مسائية DW: أولمبياد طوكيو.. هل تهزم الرياضة جائحة كورونا؟

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بعد أن حطمت أيضا الرقم القياسي السابق مسجلة أربع دقائق و10:118 ثانية واحتلت إيطاليا المركز الرابع.

وستلتقي بريطانيا، التي تقودها لورا كيني الحاصلة على أربع ذهبيات أولمبية، مع الولايات المتحدة في قبل النهائي غدا الثلاثاء.

وضمن أداء ألمانيا المذهل عدم تكرار نهائي 2012 و2016 حين فازت بريطانيا على الولايات المتحدة.

وستلتقي ألمانيا مع إيطاليا على مكان في النهائي.

وقالت البريطانية ايلينور باركر "للأسف نجحت ألمانيا في تحطيم رقمنا القياسي السابق بفارق كبير".

ع.ج.م/ (رويترز، د ب أ)