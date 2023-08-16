سيتي يهزم إشبيلية ويحرز كأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى

توجمانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023) في أثينا، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخرج سيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.

تقدم إشبيلية برأسية رائعة للنجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني سجل النجم الشاب كول بالمر هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 63.

وكان بإمكان النصيري الوصول إلى شباك بطل الدوري الممتاز في أكثر من مناسبة قبل هدف التعادل، لكنه لم يحسن التعامل مع الموقف واصطدم بتألق الحارس البرازيلي إيدرسون.

وفي ظل التعادل، احتكم الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لرجال غوارديولا. وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.

وخاض سيتي المباراة بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، فيما كسب إشبيلية حق المشاركة فيها بعدما نال لقب "يوروبا ليغ" لمرة سابعة قياسية.

وكما حصل في مشاركاته الخمس الأخيرة في هذه المباراة، فشل إشبيلية في الخروج منتصراً ليكتفي حتى الآن بالفوز مرة واحدة، وكانت في مشاركته الأولى عام 2006 على حساب مواطنه برشلونة (3-0).

وبعدما قاد الفريق إلى ثلاثية نادرة الموسم الماضي، دخل المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا تاريخ كأس السوبر بعدما بات المدرب الأكثر فوزاً بها مشاركة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفاز ابن الـ52 عاماً بالكأس السوبر مع ثالث فريق مختلف، بعدما سبق له أن أحرزها مع برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني عام 2013.

أما أنشيلوتي، فأحرزها عامي 2003 و2007 مع مواطنه ميلان و2014 و2022 مع فريقه الحاليريال مدريد.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)