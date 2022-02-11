"سيتي وان" أو سيارة الشعب الجديدة

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سيارة تشبه حقيبة على عجلات، مستوحاة من التوك توك في تايلاند. تهدف سيارة "سيتي وانْ" إلى حل مشاكل المناخ والتنقل في البلدان الناشئة. هل ستكون هذه هي السيارة الإلكترونية الجديدة مثل "فولكس فاغن"؟
رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات. وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. ما هي هذه الطفرة الجديدة؟
"أخرجوني من هنا" كانت هذه رسالة التقطت بصوت الطفل المغربي ريان عبر كاميرا هاتف تم إيصالها إلى قعر البئر التي كان عالقا بها. وثمة رسالة أخرى قد تكون أبلغ ويتعين قراءتها مليّا مادام في الزمن فرص متبقية وقبل فوات الأوان.
أخطر معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة طاقته الإنتاجية.
في حملات تسويق ضخمة تَعدُ شركات التجميل زبائنها بمستحضرات قادرة على تبييض البشرة، مستغلة مُثل جمال ترى في البشرة البيضاء الناصعة مؤشر ثروة ونجاح. خبراء ألمان رصدوا فوائد ومخاطر بعض تلك المستحضرات على صحة الإنسان.
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