 ″سيتي وان″ أو سيارة الشعب الجديدة | عالم السرعة | DW | 18.02.2022

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عالم السرعة

"سيتي وان" أو سيارة الشعب الجديدة

سيارة تشبه حقيبة على عجلات، مستوحاة من التوك توك في تايلاند. تهدف سيارة "سيتي وانْ" إلى حل مشاكل المناخ والتنقل في البلدان الناشئة. هل ستكون هذه هي السيارة الإلكترونية الجديدة مثل "فولكس فاغن"؟

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