 سيباستيان هونيس المدرب الجديد لهوفنهايم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.07.2020

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رياضة

سيباستيان هونيس المدرب الجديد لهوفنهايم

اختار نادي هوفنهايم سيباستيان هونيس مدرب نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الثالثة، مدربا جديدا لفريقه.

سيباستيان هونيس المدرب الجديد لهوفنهايم.

سيباستيان هونيس المدرب الجديد لهوفنهايم.

أعلن نادي هوفنهايم الألماني الإثنين (27 يوليو/ تموز)، تعيين سيباستيان هونيس مدربا جديدا له خلفا للهولندي ألفرد شرويدر الذي أقيل من منصبه في حزيران/يونيو بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وكشف النادي أن هونيس (38 عاما) وهو نجل مدير هرتا برلين السابق ديتر هونيس، وقع عقدا حتى عام 2023. ونجح هونيس في قيادة فريق بايرن ميونيخ الرديف الى التتويج بلقب دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا هذا الموسم.

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مفاجأة أطربت لاشك مسامع الألمان وأسعدتهم بقوة. يورغن كلوب سيعود إلى ألمانيا بعد تجربته الفريدة مع الريدز. كلام أكده هو بنفسه، وأحيى آمال الكثيرين في أن يصبح مدرب المنتخب.

ستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم تمريرته الرائعة التي سجل منها ماريو غوتسه هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014. والآن أعلن أندريه شورله، نجم دورتموند والمانشافت إنهاء مسيرته كلاعب كرة محترف وهو لم يبلغ بعد عامه الثلاثين.

وقال المدير الرياضي في هوفنهايم ألكسندر روسين "أثبت سيباستيان عن جدارة بأنه يستطيع الإشراف على تدريب لاعبين شبان وتحويلهم إلى مجموعة قوية قابلة للتطوير على الصعيد الفردي. يعتمد سيباستيان على أسلوب هجومي ليس جذابا فحسب بل فعالا أيضا".

ونجح هوفنهايم في انتزاع المركز السادس المؤهل الى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وسبق لهونيس أن خاض 3 مباريات في صفوف هوفنهايم عندما كان الأخير في مصاف الدرجة الثالثة وهو سيستلم منصبه رسميا في الثاني من آب/ أغسطس المقبل. وقال هونيس "العمل في هوفنهايم يشكل تحديا كبيرا لي وأنا أتطلع قدما لذلك".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

 

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