سيباستيان هونيس المدرب الجديد لهوفنهايم.

أعلن نادي هوفنهايم الألماني الإثنين (27 يوليو/ تموز)، تعيين سيباستيان هونيس مدربا جديدا له خلفا للهولندي ألفرد شرويدر الذي أقيل من منصبه في حزيران/يونيو بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وكشف النادي أن هونيس (38 عاما) وهو نجل مدير هرتا برلين السابق ديتر هونيس، وقع عقدا حتى عام 2023. ونجح هونيس في قيادة فريق بايرن ميونيخ الرديف الى التتويج بلقب دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي في هوفنهايم ألكسندر روسين "أثبت سيباستيان عن جدارة بأنه يستطيع الإشراف على تدريب لاعبين شبان وتحويلهم إلى مجموعة قوية قابلة للتطوير على الصعيد الفردي. يعتمد سيباستيان على أسلوب هجومي ليس جذابا فحسب بل فعالا أيضا".

ونجح هوفنهايم في انتزاع المركز السادس المؤهل الى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وسبق لهونيس أن خاض 3 مباريات في صفوف هوفنهايم عندما كان الأخير في مصاف الدرجة الثالثة وهو سيستلم منصبه رسميا في الثاني من آب/ أغسطس المقبل. وقال هونيس "العمل في هوفنهايم يشكل تحديا كبيرا لي وأنا أتطلع قدما لذلك".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)