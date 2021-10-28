سيالكوت - مدينة إنتاج كرات القدم

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سيالكوت في باكستان مدينة إنتاج كرات القدم في العالم، فمنذ بضع سنوات بات على الشركات هناك أن تتحمل المزيد من المسؤولية لأن الاهتمام العام بالإنتاج الرفيق بالبيئة والمجتمع آخذ في الازدياد. فهل تهب رياح جديدة في هذا القطاع؟
وصل أكثر من ثلاثين لاعبة كرة قدم مصحوبات بذويهنمن أفغانستان إلى باكستان هربا من حكومة طالبان، حسبما أعلن مسؤولون باكستانيون.
واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول تألقه وأحرز هدفاً ساحراً من زاويته المفضلة كما صنع هدفاً أخر في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الانجليزي. هدف صلاح وضعه على قدم المساواة مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.
الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يكن سيجد أفضل من مونيكا شتاب، الاسم الوازن في عالم الكرة النسائية لإعداد وتكوين منتخب السيدات، كما أن للمدربة الألمانية خبرة طويلة خاصة مع العالم الإسلامي: إيران وباكستان والبحرين وقطر.
في بادرة طريفة، خاض مشجعو كرة قدم في ألمانيا مباراة وهم عراة، وذلك احتجاجاً على زيادة الإعلانات في مباريات كرة القدم و"افتقارها للأصالة"، بحسب منظم المبادرة الذي قال: "نظام كرة القدم مريض، ولهذا نتعرى جميعاً"!
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