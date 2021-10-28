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سيالكوت - مدينة إنتاج كرات القدم

سيالكوت في باكستان مدينة إنتاج كرات القدم في العالم، فمنذ بضع سنوات بات على الشركات هناك أن تتحمل المزيد من المسؤولية لأن الاهتمام العام بالإنتاج الرفيق بالبيئة والمجتمع آخذ في الازدياد. فهل تهب رياح جديدة في هذا القطاع؟