سياسي ونسوي وكوير

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توفر جمعية ساندبوكس كوليكتيف الهندية مساحة حرة للفنون خارج دائرة الاهتمام: منسقتان جريئتان ترغبان في فتح مجالات للتجريب وتغييرها في مدينة بنغالور وكذلك عبر الحوار مع الفنانين في جميع أنحاء العالم.
سيحصل أربعة فنانين من أفريقيا والهند على ميداليات غوته لعام 2022، تقديرا لأعمالهم التي تدعو إلى حرية الفن وبناء الجسور بين الثقافات وثقافة التذكر والتنوع. ومن بين الفائزين هناك فنان الوسائط المتعددة المصري محمد عبلة.
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