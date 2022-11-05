 سياسي ونسوي وكوير | واحة الثقافة | DW | 19.11.2022

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واحة الثقافة

سياسي ونسوي وكوير

توفر جمعية ساندبوكس كوليكتيف الهندية مساحة حرة للفنون خارج دائرة الاهتمام: منسقتان جريئتان ترغبان في فتح مجالات للتجريب وتغييرها في مدينة بنغالور وكذلك عبر الحوار مع الفنانين في جميع أنحاء العالم.

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