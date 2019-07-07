سياسي محافظ يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل

توقع إنغو زنفتليبن، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا عدم استمرار الائتلاف الكبير في الحكم في ألمانيا لفترة طويلة.

وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل آم زونتاج" الألمانية التي ستصدر غدا الأحد (الرابع من آب/ أغسطس 2019) قال زنفتليبن إنه يعتقد أن "انتخابات برلمانات عدة ولايات بشرق ألمانيا ستسرع وتيرة سقوط الائتلاف الكبير".

ورأى زنفتليبن أن السبب في السقوط يتمثل في موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، "فقيادة الحزب شاغرة وليس هناك ضغوط ملحة لشغلها"، وتوقع انطلاق نقاشات أخرى لدى الاشتراكيين الديمقراطيين في حال سجلوا نتائج سيئة في انتخابات برلماني ساكسونيا وبراندنبورغ.

وأعرب زنفتليبن عن اعتقاده بأن الناس لم يعودوا يفرقون في نقدهم للسياسة في ألمانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات.

ويطمح زنفتليبن إلى تشكيل حكومة في براندنبورغ يقودها حزبه المسيحي ولم يستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب اليسار وقال إن "الحزب المسيحي يجب أن يكون مستعدا للتحرك بشكل غير معتاد، فأن نقبل بعضنا البعض أفضل من الإبقاء على صور الأعداء". وعن حزب الخضر، قال زنفتليبن إن هناك "نقاط التقاء" بين حزبه (المسيحي) وحزب الخضر.

اشتراكيون يريدون إنهاء الائتلاف الحاكم

الشكوك تجاه مواصلة الائتلاف الحاكم تأتي أيضا من جانب الاشتراكيين الديمقراطيين. فقد أعرب الكساندر آرنز، عمدة مدينة باوتسن بولاية ساكسونيا، عن رغبته في ترك الائتلاف الحكومي على مستوى الاتحاد وقال آرنز، الذي يسعى لتولي رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه إذا تم اختياره رئيسا للحزب سينصح قاعدة حزبه بترك الائتلاف الحكومي مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسبما نقلت شبكة "ام دي ار MDR" الإخبارية اليوم السبت.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)