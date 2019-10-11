 سياسي تركي يصف مخطط المنطقة الآمنة بأنه ″خيالي″! | أخبار | DW | 17.10.2019

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أخبار

سياسي تركي يصف مخطط المنطقة الآمنة بأنه "خيالي"!

إقامة "منطقة عازلة" لتوطين لاجئين سوريين فيها أمر "خيالي"، حسب نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض. وفي تصريحه لصحيفة ألمانية أكد السياسي التركي أن التكلفة المادية أكبر عائق أمام تحقيق رغبة أدروغان.

Syrien Türkische Militärfahrzeuge (picture-alliance/AP Photo/B. Ahmad)

وصف أونال سيفيكوز نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض مخطط إقامة منطقة أمنية للاجئين في شمال سوريا بأنه مخطط غير واقعي. وفي تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (17 أكتوبر/تشرين الأول) قال سيفيكوز "إن تكلفة بناء المدن والبنى التحتية يتطلب نحو 25 مليار دولار" مشيرا إلى أن المبلغ باهظ جدا  "ولا أحد يرغب بتحمل هذه التكاليف، وتركيا لا تستطيع ذلك أيضا".

مختارات

في حين عبّرت تركيا عن عدم رضاها على مقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا لمنع حدوث اشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة أن الجانبين ملتزمان بتحقيق تقدم. (24.07.2019)

اتفق الرئيسان التركي والأمريكي على إقامة منطقة عازلة في العمق السوري بما يضمن حماية لوحدات حماية الشعب الكردية من أي هجمات تركية وفي الوقت نفسه يضمن أمن تركيا.. فما مدى واقعية تطبيق مثل هذا الطرح؟ (15.01.2019)

تصريحات سيفيكوز، جاءت بعد يومين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها من جديد تمسكه بخطته، وهي نقل مليوني لاجئ ومهاجر سوري إلى "المنطقة الآمنة" التي ينوي إنشاءها شرق الفرات وتمتد على طول الحدود مع تركيا.

ووفقا لسيفيكوز، فإن أردوغان لا يتوقع أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "أكد الاتحاد الأوروبي أن المبالغ التي سيتم دفعها مخصصة للاجئين ولحماية المناطق الحدودية وتحسين المهام في بحر إيجه التي تحد من الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا" وأن التمويل لا يشمل نقل اللاجئين إلى منطقة أمنية جديدة.

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مخاوف من كارثة إنسانية جديدة في سوريا بسبب العملية التركية

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي بعمليتها العسكرية الثالثة في شمال سوريا خلال ثلاث سنوات، وذلك سعياً منها لإنشاء "منطقة آمنة" من أجل توطين مليوني لاجئ سوري فيها. وفي بداية الشهر الجاري، وقبل بدء العملية بأيام، قال أردوغان إن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في "المنطقة الآمنة" المزمعة، والتي قال إنها ستمتد شرقاً من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية. وقال إن "عدد السوريين العائدين إلى المناطق التي وفرنا أمنها وصل حتى الآن إلى 360 ألفاً"، وتابع: "السبب الوحيد لوجودنا في سوريا هو التهديدات الإرهابية على حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا".

وكانت تركيا وفصائل المعارضة السورية التابعة لها قد سيطرت على غالبية المناطق الحدودية غربي نهر الفرات، من خلال عمليتين عسكريتين، أولهما في عام 2016 والثانية العام الماضي بالسيطرة على منطقة عفرين. وتتهم منظمة العفو الدولية فصائل المعارضة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" في عفرين "بتواطؤ تركي".

د.ص/ع.ج (ك ن أ)

المصدر: مهاجر نيوز

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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مخاوف من كارثة إنسانية جديدة في سوريا بسبب العملية التركية  

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