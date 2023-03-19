سياسي بارز من حزب الخضر يدعو المستشار شولتس لدور قيادي أكبر

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لمزيد من القيادة من المستشار الألماني أولاف شولتس في النهج الذي يتبعه الائتلاف الحاكم حاليا. وقال أندرياس أودرتش لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2023): "حان الوقت أن يتحمل المستشار مزيد من المسؤولية عن كل شيء"، وأشار إلى النزاع حول الميزانية.

وتابع السياسي الألماني البارز أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، والذي ينتمي إليه شولتس يزيد حاليا من التناقضات، وأشار إلى أن رئيسة الحزب زاسكيا إسكن ترغب في صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لأجل التعليم، ويرغب المستشار في الأموال للجيش الألماني، وليس واضحا إذا ما كان تأمين الطفل لا يزال يعد أمرا أساسيا بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي أم لا.

وفي ظل الخلاف حول محركات الاحتراق على مستوى الاتحاد الأوروبي، قال رئيس لجنة شؤون أوروبا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، أنتون هوفرايتر، المنتمي لحزب الخضر، للصحيفة الألمانية ذاتها إنه يتبين للمرء من النظرة الأولى للأمور أن "أمنيات التغيير قصيرة المدى" هي مشكلة الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم، ولكنه أشار إلى أنه يمكن من النظرة الثانية إدراك أن هذا النهج يرجع لنقص القيادة لدى المستشار.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)