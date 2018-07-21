 سياسي ألماني يطالب بموقف صارم ضد اللاجئين المرفوضين | معلومات للاجئين | DW | 21.07.2018

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معلومات للاجئين

سياسي ألماني يطالب بموقف صارم ضد اللاجئين المرفوضين

وزير النقل الألماني أندرياس شوير من الحزب البافاري الاجتماعي المسيحي يسير على خطى زعيم حزبه ووزير الداخلية زيهوفر ويطالب بإجراءات أكثر صرامة بحق اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي.

Andreas Scheuer (picture-alliance/ZUMA Wire/S. Babbar)

طالب وزير النقل الألماني أندرياس شوير، من الحزب البافاري الاجتماعي المسيحي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي. وقال شوير، الذي كان يشغل في الماضي منصب السكرتير العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (21 تموز/ يوليو 2018) في برلين: "الكثير من المواطنين يساعدون في عملية الاندماج، لكنها عملية مجهدة للغاية. المحتاجون للحماية يحظون باهتمامنا الكامل وتعاطفنا الإنساني، فضلا عن المساعدة في الاندماج، لكن يتعين اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير المستحقين للحماية أو طالبي اللجوء المتورطين في جرائم".

مختارات

يقف حزب الخضر حجرة عثرة في طريق مساعي الحكومة الألمانية لوضع دول المغرب الكبير (تونس، الجزائر، المغرب) على قائمة الدول الآمنة. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستسرع البت في طلبات اللجوء وترحيل المرفوضين، وهو ما يرفضه الخضر. (20.07.2018)

بوادر فضيحة جديدة في ألمانيا فيما يتعلق بعمليات ترحيل لاجئين. بعد الضجة التي أثيرت حول ترحيل متشدد تونسي، رغم وجود حكم من محكمة يمنع ذلك، كشفت مصادر صحفية أن من المرجح أن ترحيل طالب لجوء أفغاني قد تم بشكل غير قانوني. (18.07.2018)

وأضاف شوير: "هناك أيضا كثيرون يقاومون الترحيل بارتكاب سلوكيات بائسة ضد رجال الشرطة، وبعد ذلك يتم تنظيم بعض المبادرات في المطارات والتظاهر من أجل جناة لإبقائهم هنا. لم أعد أفهم العالم".

وأشار الوزير شوير إلى خطة وزير الداخلية الاتحادي وزعيم حزبه البافاري الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر التي تتضمن إجراءات تحتل الصدارة في الأولوية تخص سبل مكافحة أسباب هروب اللاجئين من أوطانهم، كما تخص الجوانب الإنسانية وتحمل المسؤولية إزاء اللاجئين الذين يبحثون عن حماية أو يحضون على حماية قانونية.

وتابع الوزير شوير " لكننا نعلم أيضا أن الكثير من الأمور تسير بتلكأ أو ببطء كبير أو تفتقر إلى التنسيق العملياتي، إلى جانب أن الكثير من الدوائر مازالت تعاني من الجهد نتيجة العبء الكبير الملقاة على عاتقها. وحسب رأي الوزير، يجب أن يتم احتواء الوضع والسيطرة على مجريات الأحداث، حسب تعبيره.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

خلاف المستشارة ميركل وحليفها البافاري زيهوفر جعل عقودا من الاتحاد بين حزبيهما على المحك. التوصل إلى تسوية الخلاف حول ملف الهجرة واللجوء لا يبدو أنه يُنهي التساؤلات حول مصير أعرق تحالف حزبي بألمانيا؟ (03.07.2018)  

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