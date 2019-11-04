 سياسي ألماني يدعو لتقييد منصب المستشارية بولايتين فقط | أخبار | DW | 10.11.2019

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أخبار

سياسي ألماني يدعو لتقييد منصب المستشارية بولايتين فقط

من المعروف أن الدستور الألماني لا يقيد مدة تولي منصب المستشارية كما هي الحال عليه في بعض الديمقراطيات الغربية. زعيم الحزب الليبرالي الألماني كريستيان ليندنر دعا لتقييد المدة بولايتين فقط تتكون كل واحدة من خمس سنوات.

Bundeskanzlerin Merkel besucht NSU-Gedenkort in Zwickau (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

المستشارة ميركل تحكم منذ عام 2005.

دعا كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بألمانيا لتحجيم فترة تولي المستشارية في بلاده لفترتين تشريعيتين فقط.

وقال ليندنر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019): "يجب ألا يتم إعادة انتخاب أي مستشار أو مستشارة مستقبلا سوى لمرة واحدة". وأضاف قائلا: "إننا نرى وجود عمليات تآكل في الولاية  الأخيرة في فترة حكم ميركل"، موضحا أنه بعد انقضاء فترتين تشريعيتين على رأس الحكومة، يتراجع الطموح لدى كل من تولى منصب المستشار.

مختارات

ولكن ليندنر دعا في الوقت ذاته لإطالة الفترة التشريعية من أربعة إلى خمسة أعوام. وكان ليندنر قد انتقد من قبل في عام 2016 سياسة اللجوء التي تتبعها ميركل وأوضح آنذاك: "شيئا فشيئا بدت أقتنع فكرة أنه يجب تحجيم فترة تولي أي مستشار (مستشارة) لثمانية أعوام (فترتين تشريعيتين)، كي يظل الحفاظ على الارتباط بالواقع".

يشار إلى أن ميركل تحكم منذ عام 2005 إذ أعيد انتخابها ثلاث مرات لأن الدستور الألماني لا يقيد فترة ولاية أي مستشار أو مستشارة كما هو الحال عليه في العديد من الديمقراطيات الغربية كالولايات المتحدة. كما حكم المستشار الراحل المحافظ هيلموت كول 16 سنة إلى ان هزم في انتخابات عام 1998 أمام المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر.

م.أ.م/ أ.ح( د ب أ)

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  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

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  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

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    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

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  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

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    الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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