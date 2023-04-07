 سياسي ألماني بارز يدافع عن تصريحات ماكرون حول أزمة تايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2023

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أخبار

سياسي ألماني بارز يدافع عن تصريحات ماكرون حول أزمة تايوان

دافع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف ماكرون المتعلق بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في أزمة تايوان. ويتوقع أن يلقي هذا الموضوع أيضا بظلاله على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين.

رولف موتسنيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني

رولف موتسنيش: على أوروبا أن تحاول قدر الإمكان لعب دور خاص بها وليس كتابع للولايات المتحدة في المنطقة

عبر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رولف موتسنيش عن دعمه لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص النزاع في تايوان.

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وقال موتسنيش "علينا الحرص على أن لا نكون طرفا في نزاع كبير بين الولايات المتحدة والصين. على أوروبا أن تحاول قدر الإمكان لعب دور خاص بها وليس كتابع للولايات المتحدة في المنطقة" وأكد موتسنيش اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2023) في برنامج Morgenmagazin على القناة الألمانية الأولى ARD "ماكرون على حق".

وكان الرئيس الفرنسي قد أثار جدلا في الأيام الأخيرة بعد أن أكد في مقابلة مع وسائل إعلام بينها "بوليتيكو" وصحيفة "لزيكو" الفرنسية أن الأوروبيين يجب ألا "يتبعوا" الولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بل أن يجسدوا "قطبا ثالثا". كما دعا إلى "خفض الاعتماد على الأميركيين" في المجال الدفاعي.

وفي هذا السياق أشار موتسينيش إلى أن الصراع على جزيرة تايوان ليس هو النزاع الوحيد في أسيا، وإنما هناك أيضا دول أخرى لديها استعدادات للقيام بأعمال عسكرية،  مؤكدا "لهذا السبب امتلاك رؤية مختلفة أمر أفضل من الإعلان بالوقوف بشكل دائم مع أحد الأطراف".

ماكرون خلال لقائه مع نظيره الصيني في بكين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهم ماكرون بالتذلل للصين

ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للصين

 وأثارت تصريحات ماكرون عقب زيارة دولة الأسبوع الماضي إلى بكين استمرت ثلاثة أيام، الدهشة على جانبي المحيط الأطلسي. واتهم دونالد ترامب في مقابلة أمس الثلاثاء، الرئيس الفرنسي بـ"التذلل" لنظيره الصيني شي جينبينغبعد زيارته لبكين. وقال الرئيس الأميركي السابق في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، "ماكرون وهو صديق، يتذلل للصين".

واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين. وأضاف "لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق". وتابع "قلت لنفسي حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن!".

هل يقف الاتحاد الأوروبي أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟

وزيرة الخارجية الألمانية لأول مرة في الصين

وسعت إدارة بايدن الاثنين إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها "علاقة ثنائية رائعة" مع فرنسا.

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن أوروبا "يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص". مشددا على أن ماكرون لم يحض أوروبا أبدا على الإبقاء على "مسافة متساوية" مع الولايات المتحدة والصين.

وفي ظل هذا الجدل بسبب الموقف الفرنسي من الصين، ستتوجه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى بكين في أول زيارة رسمية لها للبلاد هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم إن بيربوك ستجري الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مع نظيرها الصيني الجديد تشين جانغ خلال زيارتها من غد الخميس إلى السبت المقبل، مضيفا أنه إلى جانب العلاقات الثنائية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستدور المحادثات أيضا حول بؤر نزاعات دولية وإقليمية.

وحسب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألماني رولف موتسنيش فإن مهمة الوزيرة المنتمية لحزب الخضر لن تكون سهلة في الصين مشيرا إلى أن بكين ستنظر بعين الريبة لزيارة بيربوك خاصة وأنها سبقت وأن أعلنت تبنيها للموقف الأميركي في أزمة تايوان.

هـ.د/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/P. Wojazer)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    هل صنعت السيدة الأولى زوجها؟

    أثارت بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا الجديد جدلا منذ أول ظهور لها. فالسيدة التي وقع ماكرون في غرامها بعمر الـستة عشر ربيعاً والتي تكبره بأربعة وعشرين سنة، أصبحت اليوم زوجة أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية. محطات مصورة في حياة السيدة الاولى بريجيت ماكرون.

  • Frankreich Brigitte Trogneux, Gattin von Emmanuel Macron (Getty Images/AFP/M. Bureau)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    زوجة أصغر رئيس جدة لسبع مرات !

    بريجيبت أوزيير ماكرون، أو كما يطلق عليها المقربون "بيبي" ولدت في 13 نيسان/أبريل 1953 في مدينة أميان شمال فرنسا. تنحدر بريجيت من عائلة فرنسية معروفة تعمل في مجال صناعة الشوكولاته. زواجها الأول كان عام 1974 ولديها ثلاثة أبناء وهي اليوم جدة لسبعة أحفاد. عملت بريجيت كمدرسة للغة الفرنسية واللاتينية حيث التقت زوجها الحالي إيمانويل ماكرون.

  • Frankreich - Präsidentschaftswahl: Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte (picture-alliance/AP Images/C. Ena)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    التلميذ يعشق المعلمة!

    التقت بريجيت بزوجها إيمانويل ماكرون أول مرة أثناء ورشة عمل كانت تشرف عليها في مجال المسرح في مدينىة أميان، شمال فرنسا. فُتنت المدرسة الثلاثينية بذكاء تلميذها الشاب إيمانويل، الذي كان آنذاك في الخامسة عشر من عمره.

  • Emmanuel Macron Frankreich (picture alliance/dpa/J-P. Brunet)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    قصة حب فرنسية !

    عند بلوغه الخامسة عشرة من العمر اعترف التلميذ الشاب أول مرة بحبه لمدرسته بريجيت، البالغة آنذاك 39 عاماً. وبضغط من والديه لقطع علاقتهما انتقل ماكرون إلى باريس لإتمام دراسته الثانوية، لكن التواصل بينه وبين مدرسته استمر وتقول بريجيت أنه قبل رحيله همس لها قائلا "مهما فعلت، سأعود وسأتزوجك."

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Ehefrau Brigitte Trogneux (picture-alliance/abaca/H. Szwarc)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    البداية- مدرّسة تتزوج مصرفيا

    وفعلا قدمت بريجيت أوزييرعام 2006 طلب الطلاق من زوجها لترتبط في العام التالي بإيمانويل ماكرون، الذي تولى منصبا مصرفيا آنذاك وعملت هي بالتدريس في مدرسة كاثوليكية في باريس.

  • Cover Paris Match Emmanuel und Brigitte Macron (Paris Match)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    العشق لا يعرف عمراً !

    وسبق أن تصدرت قصة الثنائي المثير للجدل عشرات الصفحات الأولى في صور لهما يدا بيد في شوارع باريس أو على شاطئ البحر. وترد بريجيت على التعليقات الساخرة بخصوص فارق السن بينها وبين زوجها إيمانويل ماكرون مازحة: "يجب انتخاب إيمانويل هذا العام، وإلا لن تتخيلوا مظهري بعد خمس سنوات".

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Brigitte Trogneux (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Nail)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    ماكرون: "من دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

    في نيسان/ أبريل 2016 تعرّف الفرنسيون على بريجيت ماكرون مع إطلاق زوجها حملته الانتخابية. بريجيت التي تركت مهنة التدريس لتتفرغ لزوجها ماكرون، لعبت دوراً كبيراً في نجاحه سواء على الصعيد المهني أو السياسي. وقال عنها ماكرون: "حاضرة دوما وستبقى أكثر حضورا، ومن دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    مفارقة عمرها "ربع قرن" ؟

    بعد فوز زوجها إيمانويل ماكرون، 39 عاماً في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، اصبحت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 64 سنة سيدة فرنسا الأولى، ودخلت قصر الإليزيه - والمفارقة هنا- كزوجة لأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

  • Frankreich Élysée-Palast (AFP/Getty Images)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    إطلالة الزوجين متواضعة بسيطة

    دخل الزوجان قصرالإليزيه يوم الأحد 14 أيار/ مايو 2017، بعد مراسم تسيلم إيمانويل ماكرون مهامه الرئاسية رسميا في فرنسا. وحازت إطلالة الزوجين خلال حفل التنصيب على الإعجاب، بسبب البساطة والتواضع التي تميزت بهما أزياء كل منهما.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    يداً بيد- قمة الانسجام والحب

    اختار الرئيس الفرنسي ماكرون في حفل تنصيبه بذلة رسمية متواضعة،لا يتجاوز سعرها 500 دولارأمريكي نفذها خياط باريسي. في المقابل استعارت زوجته بريجيت زيّاً من قطعتين باللون السماوي من دار أزياء" لوي فيتون" ونسقت معها حقيبة يد وحذاء بكعب عالٍ بلون لحمي، وظهرالزوجان وهما يدخلان قصرالإليزيه يداً بيد في قمة الانسجام والحب. الكاتب إيمان ملوك


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حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

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