 سياسي ألماني: أردوغان يصب الزيت على نار أزمة الرسوم الكاريكاتورية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2020

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سياسي ألماني: أردوغان يصب الزيت على نار أزمة الرسوم الكاريكاتورية

أتهم سياسي ألماني بارز الرئيس التركي أردوغان بالترويج للإرهاب الإسلاموي في أوروبا وبأنه "يصب الزيت باستمرار على النار". أردوغان، الذي يقدم نفسه كمدافع عن الإسلام والمسلمين، زعم أن "هناك حملة استهداف للمسلمين" في أوروبا.

السياسي الألماني، وخبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير

السياسي الألماني، وخبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير

اتهم السياسي الألماني وخبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض جيم أوزدمير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالترويج للإرهاب الإسلاموي في أوروبا.

وقال أوزدمير، أحد رئيسي حزب الخضر سابقاً، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) إنه يتعين "اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج الإسلاموية لأغراضهم الخاصة بدافع حسابات رخيصة".

وأضاف عقب  هجوم الطعن المشتبه في دوافعه الإسلامية المتطرفة في مدينة نيس  بجنوب فرنسا: "الرئيس التركي أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يساهم في العنف والإرهاب".

وقال أوزدمير المنحدر من تركيا: "في ألمانيا نحتاج إلى تعامل مختلف مع المنظمات الإسلامية. على هذه المنظمات أن تنشأ بالكامل وفقاً لدستورنا وأن تصبح مستقلة عن حكومات أجنبية".

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم في نيس بفرنسا أمس الخميس، وأُصيب عدد آخر في الهجوم واُعتقل الجاني المشتبه به وهو شاب تونسي. وأعلنت فرنسا أعلى مستوى تحذير من الإرهاب،  وتحدث الرئيس ماكرون عن "هجوم إرهابي إسلاموي".

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ويقدم الرئيس التركي نفسه على أنه حريص على "صيانة قضايا الإسلام"،  وشن حملة انتقادات لفرنسا مهاجما رئيسها إيمانويل ماكرون وشكك في صحته العقلية، لأنه دافع عن نشر رسم كاريكاتورية تمثل النبي محمد وحذر من "الانعزالية". ودعا أردوغان شعبه لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وشبّه أردوغان معاملة المسلمين في أوروبا بمعاملة اليهود قبل الحرب العالمية الثانية، متهماً بعض القادة الأوروبيين بـ "الفاشية" و"النازية"، زاعماً أن "هناك حملة استهداف للمسلمين، مشابهة للحملة ضد يهود أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية".

واعتبر المسؤولون الأوروبيون أن تصريحات رجب طيب أردوغان بشأن "الصحة العقلية" لماكرون "غير مقبولة". ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذه التصريحات بأنها "تشهيرية".

ع.ج.م/ع.غ (دب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    نيس من جديد

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  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم قرب مقر شارلي إيبدو

    25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    خبير تكنولوجيا متطرف

    3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.

  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

    23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم على كاهن الكنيسة

    26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".

  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

    14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


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فرنسا تندد بتصريحات أردوغان وتستدعي سفيرها في أنقرة

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نددت المستشارة انغيلا ميركل بالتصريحات "التشهيرية" للرئيس التركي أردوغان ضد إيمانويل ماكرون، فيما قال وزير خارجيتها بأن هذه التصريحات "غير مقبولة". وأردوغان يصعد من خطابه مجددا، متهما القادة الأوروبيين بـ "الفاشية".  

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