سياسيون ورجال دين ينعون البابا الراحل بنديكت السادس عشر

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، أن البابا فرنسيس سوف يرأس قداس جنازة سلفه البابا الفخري، الراحل، بنديكت السادس عشر بساحة القديس بطرس يوم الخميس المقبل.

وذكر الفاتيكان، بعد وقت قصير من إعلانه وفاة البابا الفخري السابق، بنديكت السادس عشر أن جثمانه سيبقى في كاتدارئية "القديس بطرس"، اعتباراً من بعد غد الاثنين، حتى يتمكن المؤمنون من إظهار تقديرهم له.

جاء ذلك فيما توالت كلمات النعي والتأبين بحق البابا الراحل من قيادات دينية وسياسيين من دول مختلفة.

ألمانيا .. "زعيم كنسية مميز"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العالم فقد عالم لاهوت ذكي بوفاة البابا الفخري بنديكت السادس عشر.

وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "بصفته بابا (ألمانيًا)، كان بنديكت السادس عشر بالنسبة للكثيرين - ليس فقط في هذا البلد - زعيم كنيسة مميز... يفقد العالم شخصية ذات طابع مميز للكنيسة الكاثوليكية، وشخصية مثيرة للجدل وعالم لاهوت ذكي. قلبي مع البابا فرنسيس".

وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمناقب بنديكت السادس عشر، واصفاً البابا الراحل الألماني المولد بأنه كان وسيطا بين الأديان.

وكتب شتاينماير، اليوم السبت، في برقية عزاء: "وحدة المسيحية وحوار الأديان والتعايش بين الدين والمجتمع كانت قريبة بشكل خاص من قلبه. لقد سعى إلى الحوار مع اليهود والمسلمين وكذلك جميع الطوائف المسيحية في جميع أنحاء العالم".

وذكر شتاينماير أن عمل يوزيف راتسينجر- وهو الاسم الذي ولد به البابا بنديكت السادس عشر - كأستاذ لاهوت جعل التعليم اللاهوتي والفلسفي أكثر سهولة، مضيفا أن ذلك أتاح للكثير من الناس، "ليس فقط الكاثوليك"، أن يجدوا "توجها واضحا" في عمله.

كما نعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بابا الفاتيكان الفخري وأشاد بإنجازاته. وكتب رئيس الحزب الديمقراطي الحر على تويتر اليوم:" رحل اليوم أول بابا ألماني منذ 482 عاما". وأضاف ليندنر:" بنديكت السادس عشر كان شخصية تاريخية ومفكرا لا خلاف عليه، لكننا نتذكره اليوم كإنسان".

وبدوره، نعى رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان جيورج بيتسينغ، البابا السابق بنديكت. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وصف أسقف أبرشية ليمبورغ الألمانية البابا الراحل بأنه كان " رجل دين مؤثر وراع خبير"، مشيراً إلى أن الكاثوليك يشعرون بالحزن على شخصية أعطت الكنيسة الأمل والوجهة حتى في الأوقام الصعبة.

وأضاف أن " البابا بنديكت جعل صوت الإنجيل مسموعا بمناسبة أو بدون مناسبة"، معربا عن احترامه الشديد لقرار بنديكت الشجاع بالاستقالة عام 2013.

وتحدث بيتسينغ عن الخطاب الذي رد به بنديكت مطلع هذا العام على نشر تقرير عن الانتهاكات في الكنيسة الكاثوليكية والذي أعده أحد مكاتب المحاماة بتكليف من الأبرشية في ميونخ، وقال بيتسينج إن بنديكت " طلب الصفح من الضحايا لكن هناك أسئلة بقيت عالقة".

كان التقرير اتهم بنديكت بارتكاب أخطاء عدة مرات في التعامل مع ملف الانتهاكات الجنسية إبان توليه منصب رئيس أبرشية ميونخ وفرايزينغ.

إيطاليا.. "عملاق الإيمان والمنطق"

وفي روما اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن البابا السابق بنديكت السادس عشر كان "عملاق الإيمان والمنطق" و"أحد الكبار الذين لن ينساهم التاريخ". وأضافت في بيان "عبّرت للبابا فرنسيس عن مشاركتي ومشاركة الحكومة ألمه وألم المجتمع الكنسي بأسره".

ووصفت ميلوني، عالم اللاهوت، الألماني الجنسية بأنه "رجل محب للرب، كرس حياته لخدمة الكنيسة الجامعة، والذي خاطب وسيواصل مخاطبة قلوب وعقول الناس". وكتبت ميلوني في بيان صحفي "مسيحي وقس وعالم لاهوت: رجل عظيم لن ينساه التاريخ".

بريطانيا .. "عالم لاهوت عظيم"

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت عن "حزنه" لوفاة "عالم اللاهوت العظيم" البابا السابق بنديكت السادس عشر عن عمر 95 عامًا.

وكتب سوناك على تويتر "شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكت السادس عشر"، مضيفًا "كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا". وأعلنت الكنيسة الانغليكانية أنها تصلي لذكرى البابا الراحل.

وحزن فرنسي

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي توفي السبت عن 95 عامًا، في سبيل "عالم أكثر أخوّة".

وكتب ماكرون على تويتر "أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكت السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوّة".

وتوفي البابا الفخري السابق عن عمر ناهز 95 عاما، والذي كان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى عن منصبه منذ قرون.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن حزنها لوفاة البابا بنديكت السادس عشر.

وأعربت السياسية الألمانية، اليوم السبت، عن عزائها لجميع الكاثوليك. وغردت فون دير لاين عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن بنديكت بعث بإشارة قوية عبر استقالته من البابوية في عام 2013. وأضافت فون دير لاين عن مواطنها الذي توفي عن عمر 95 عاما:" كان يرى في نفسه أولا خادما للرب وكنيسته. وتابعت:" عندما تلاشت قوته البدنية، واصل الخدمة من خلال قوة صلاته".

بوتين: "كان مدافعا عن القيم التقليدية المسيحية"

ودّع رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي البابا، معتبرًا إيّاه "أحد أعظم علماء اللاهوت في عصرنا". وقال "طيلة حياته، أظهر العمق الروحي والفكري للمسيحية ترك وراءه إرثًا عظيمًا". ومن جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن البابا الراحل كان "مساعدا مقربا من القديس البابا يوحنا بولس الثاني".



أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بذكرى البابا الفخري قائلا إنه "كان مدافعا عن القيم التقليدية المسيحية". وكتب في برقية تعزية وجهها الى البابا فرنسيس ونشرها الكرملين ان "بنديكتوس السادس عشر كان شخصية دينية بارزة ورجل دولة بارزا ومدافعا واثقا عن القيم المسيحية التقليدية". كما أشاد بطريرك الكنيسة الارثوذكسية كيريل بذكرى البابا الفخري قائلا إنه كان مدافعا عن "القيم التقليدية".



ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب ا)

